الصحة العالمية تصدر تحذيرا مهما من سلالات كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن العالم يشهد انخفاضا في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضافت المنظمة أن وفيات كورونا لم تنخفض إلا بشكل طفيف الأسبوع الماضي.

وحذرت من أن: "سلالات كورونا الجديدة زادت من انتقال العدوى، خاصة في المناطق منخفضة التطعيم".

فيما حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الإثنين، من زيادة مقلقة في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في عدد من البلدان، خاصة في قارة إفريقيا.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان صحفي من جنيف، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا عالميا، انخفض، للأسبوع السابع على التوالي، في حين أن الوفيات لا تنخفض بنفس السرعة، موضحا أن عدد الوفيات المبلغ عنها الأسبوع الماضي، كان مماثلا للأسبوع السابق له.

كما حذر مدير الصحة العالمية، من أن التراجع العالمي يخفي زيادة مقلقة في حالات الإصابة والوفيات بكورونا في العديد من البلدان، مؤكدا أن الزيادة الحادة في إفريقيا مثيرة للقلق بشكل خاص، لأنها المنطقة الأقل وصولا إلى اللقاحات والأكسجين.

وأشار جيبريسوس، إلى أن دراسة حديثة نشرتها مجلة "لانسيت" العلمية، أظهرت أن أفريقيا لديها أعلى معدل وفاة للمصابين بأمراض خطيرة ومصابي "كوفيد-19"، رغم وجود عدد أقل من الحالات المبلغ عنها مقارنة بمعظم المناطق الأخرى.

وقال إن الأدلة المتاحة تشير إلى أن السلالات المتحورة من "كوفيد-19" قد ساهمت بشكل كبير في انتقال العدوى على مستوى العالم، موضحا أن ذلك يعني زيادة المخاطر بالنسبة للأشخاص غير المحميين، وهم معظم سكان العالم.

وتابع مدير الصحة العالمية "في الوقت الحالي.. ينتقل فيروس كورونا بشكل أسرع من التوزيع العالمي للقاحات".

وأضاف أن العالم يفقد حوالي 10 آلاف شخص يوميا، جراء الفيروس، داعيا إلى دعم الدول النامية باللقاحات وإنها بحاجة إليها "الآن وليس العام المقبل".