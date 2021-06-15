حدث ليلا.. استمرار إغلاق مطلع الدائري من الأوتوستراد باتجاه المنيب.. نائب يحلف بالطلاق في البرلمان.. عمرو أديب: التطوير في برنامج حياة كريمة لم يحدث منذ أيام الملك فاروق

نشر موقع "صدى البلد"، عددا من الأخبار والموضوعات المهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

لقطات جديدة لـ انفجار محطة وقود في نوفوسيبيرسك بـ روسيا.. فيديو

أذاعت فضائية “روسيا اليوم”، فيديو، يظهر من خلاله لقطات جديدة، عن قرب لـ لحظة الانفجار في محطة وقود في نوفوسيبيرسك الروسية.

خلي بالك.. استمرار إغلاق مطلع الدائري من الأوتوستراد باتجاه المنيب

تستمر الإدارة العامة لمرور القاهرة، في تعيين الخدمات المرورية بمحيط إغلاق مطلع الطريق الدائري القادم من الأوتوستراد باتجاه مناطق المنيب، لتسيير الحركة المرورية.

تعليق جديد من وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ضد إيران

التقى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، بمعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث أكد ضرورة مواصلة العمل مع واشنطن على منع إيران من امتلاك النووي.

أكثر من 5 ملايين شخص يكافحون المجاعة في تشاد.. والأمم المتحدة تحذر من التسبب بكارثة

حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 5 ملايين شخص، يكافحون ضد المجاعة، في حوض بحيرة تشاد، في حين يعاني 400 ألف طفل، من سوء تغذية حاد، في هذه المنطقة، التي تشهد أعمال عنف.

حكم الصلاة في الأوقات المكروهة يوميا؟.. دار الإفتاء تجيب

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الأوقات التي يكره فيها أداء الصلوات، هي: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس" في هذه الأوقات إجمالا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

مواطن أمريكي محتجز في السجون الروسية يطالب بايدن بإطلاق سراحه

دعا المواطن الأمريكي المحتجز في روسيا، بول ويلان، من رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، عبر “تسجيل صوتي”، أن يعيده إلى الوطن.

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بأسوان

لقى شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الشرقي لمدينة أسوان.



مجلس النواب يناقش أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول

يستكمل اليوم الثلاثاء، مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عقد جلساته العامة خلال الأسبوع الحالى، حيث يناقش عدد من طلبات الإحاطة إلى جانب مشروعات القوانين.

التعليم العالي تعلن عن فرصة للدراسة بجامعة تورينو في روما.. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن جامعة الدراسات بتورينو قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للإلتحاق ببرنامج الدكتوراه للعام الأكاديمى 2021/2022.

لم أشبه وزير المالية بسيدنا يوسف.. نائب يحلف بالطلاق في البرلمان

كشف حمادة زهير عضو مجلس النواب، تفاصيل قيامه الحلفان بالطلاق في جلسة مجلس النواب أثناء إشادته بوزير المالية .

عمرو أديب: التطوير في برنامج حياة كريمة لم يحدث من أيام الملك فاروق

عرض الإعلامي عمرو أديب، صورا لبعض المنازل التي سيتم تطويرها، وفقا لمبادرة "حياة كريمة".



على خطى ترامب .. نتنياهو يتعهد بـ "إنقاذ إسرائيل" من ببينيت

بعد حصولهم على ثقة الكنيست وأدائهم اليمين الدستورية ، شهد يوم الإثنين قيام وزراء الحكومة الجديدة في تل أبيب تسلم مناصبهم في الوزارات المختلفة ، حيث تم التعامل مع بعضهم في مراسم تسلم واحتفالات من قبل أسلافهم بينما لم يتم التعامل مع آخرين.

قرار عاجل من الخارجية الأمريكية بسبب مسيرة الأعلام

أعلنت الخارجية الأمريكية، منع موظفي الحكومة الأمريكية، وأفراد أسرهم، من دخول البلدة القديمة بالقدس المحتلة، اليوم الثلاثاء؛ بسبب مسيرة الأعلام.

ميسي يتصدر تويتر بعد إحرازه هدفا عالميا في شباك منتخب تشيلي

تصدر هاشتاج #ليونيل_ميسي لاعب المنتخب الأرجنتيني، قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”؛ بعد إحرازه هدفا رائعا في شباك منتخب تشيلي، بالمباراة التي جمعت بينهما، اليوم، في بطولة كوبا أمريكا، وانتهت بالتعادل الإيجدابي بهدف.



رحلة من نجريج لـ الشامبيونز ليج .. محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 29

في مثل هذا اليوم 15-6 لعام 1992 ولد محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي وأحد افضل لاعبي كرة القدم علي مستوي العالم ، بقرية نجريج التابعة لمركز بسيون لمحافظة الغربية .