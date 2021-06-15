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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان وسويسرا يتفقان على إحكام التنسيق في المحافل الدولية

السودان
السودان

اتفق السودان وسويسرا على إحكام التنسيق في المحافل الدولية بما يحقق مصالح البلدين.
وعقدت لجنة التشاور السياسي السودانية السويسرية اجتماعات جولتها الثالثة، أمس الاثنين بمقر وزارة الخارجية السودانية، حيث ترأس وفد السودان في الاجتماعات السفير محمد عبدالله التوم مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية، بينما ترأست وفد سويسرا السفيرة سيري والت مساعدة وكيل الخارجية السويسرية لشؤون أفريقيا ومسؤولة الوكالة السويسرية للتعاون الدولي.
وناقشت الاجتماعات تطورات الأوضاع الداخلية في البلدين وأوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتحويلات البنكية وقضايا الهجرة والنزوح ومكافحة الارهاب والتطرف العنيف والسلام والأمن المستدام وحقوق الانسان في السودان وفي القرن الافريقي.
وتطابقت وجهات النظر حول أبرز الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تعزز علاقات التعاون بين البلدين وتدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.
وأكد السفير محمد عبدالله التوم، على ضرورة الدخول في شراكة حقيقية مع سويسرا لمجابهة التحديات الاقتصادية في السودان خاصة في مجال النظام المصرفي والتحويلات البنكية، ووعد بتوسيع وتعزيز مجالات التعاون الثنائي بين السودان وسويسرا في المجالات كافة.
من جانبها، رحبت سيري والت بالتطورات الإيجابية في السودان وسعيه لاستعادة مكانته في المجتمع الدولي، مشيرة لاستعداد بلادها لدعم السودان في مجالات الأمن الانساني ورفع القدرات في المجالات العلمية والتقنية.

السودان سويسرا المحافـــل الدوليـــة مكافحة الارهاب

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