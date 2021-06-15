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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انطلاق مؤتمر "احميها من الختان" بمحافظة القاهرة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

يقيم المجلس القومي للمرأة مؤتمر " احميها من الختان "  صباح اليوم بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام محافظة القاهرة تحت رعاية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .

وفي سيق آخر تواصل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة تنظيم قافلة صحة انجابية بحي المرج ضمن حملة "حقك تنظمي"  وذلك في الفترة من ١٣ إلى ١٧ يونيو ٢٠٢١.

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وستقوم القافلة بتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الإخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة واخصائي النساء والتوليد لإجراء الكشف الطبي وعمل الأشعة وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان ،كما  ستتضمن القافلة تنظيم عدد من الندوات التوعوية .


وتأتى هذه الحملات فى إطار اهتمام الدولة بصحة المرأة وأهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ونشر المعلومات الطبية الصحيحة ،  وزيادة الوعي لدى المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة ومدى دوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع فضلاً عن دعم ومساندة السيدات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة  عن طريق عقد ندوات تثقيفية .

 

المجلس القومى للمرأة أحميها من الختان محافظة القاهرة اللواء خالد عبد العال

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