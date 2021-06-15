انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ..اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة اليوم، الثلاثاء، على كافة أنحاء الجمهورية، حيث يكون الطقس اليوم، معتدلا على السواحل الشمالية نهارا، مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويبقى الطقس اليوم، لطيفا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول الظواهر الجوية، المؤثرة في الطقس اليوم، هي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة خلال أحوال الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى والوجه 32 للعظمى والصغرى 20، السواحل الشمالية 28 للعظمى و 20 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى و 26 للصغرى، شمال الصعيد 34 للعظمى و 22 للصغرى، جنوب الصعيد 40 للعظمى و26 للصغرى.

