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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زواج القاصرات..دولة عربية تسجل 4 حالات يوميا

زواج القاصر
زواج القاصر

أفادت صحيفة الوطن السعودية ، بأن حالات زواج القاصرات، المحولة من قبل وزارة العدل لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية ، بلغت 417 حالة تم تحويلها لمراكز الحماية والإيواء وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري ، وبمعدل متوسط يبلغ 4 حالات يوميا.

واشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها  بأن حالات زواج القاصرات، التي استقبلتها مراكز الحماية الأسرية بالمنطقة الشرقية، خلال الثلاثة شهور الأولى من العام، جميعها حالات محولة من قبل وزارة العدل، لحالات زواج تقل عن عمر 18 عاما.

وأشار المصدر إلى أن مراكز الحماية الأسرية والإيواء، استقبلت خلال الربع الأول من 2021 حوالي 2069 بلاغا، منها 38 حالة إيواء، كما استقبلت 417 حالة لزواج قاصرات، تتفاوت أعمارهن غالبا بين 15 وأقل من 18 عاما، تم تحويلهن لمراكز الحماية لتقديم الاستشارة النفسية والاجتماعية لهن، ومعرفة مدى استيعابهن لطبيعة الحياة الزوجية المقبلات عليها، ومدى تقبلهن واستعداداهن للإقبال على هذه الخطوة.

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وأشار المصدر الى أن أكثر من نصف حالات زواج القاصرات، المحولة لمراكز الحماية بالمنطقة الشرقية، كانت بحماية الأحساء والتي بلغت 280 حالة، ثم الدمام بحوالي 90، وحفر الباطن 47.

وأشار المصدر إلى أن مراكز الحماية بالمنطقة الشرقية، استقبلت 2069 بلاغا للحماية لحالات مختلفة، بين عنف وإيذاء وحرمان وتسلط، ويتم استقبال الحالات وجمع جميع الأطراف المرتبطة بها، ومحاولة معرفة طبيعة المشكلة، ومن ثم إيجاد حلول يشترك الجميع في قبولها، حيث تم إغلاق حوالي 89 % من البلاغات، والمتبقية ما زالت تأخذ إجراءاتها لإيجاد الحلول، مشيرا إلى أن بعض البلاغات تكون من قبل طرف خارجي، لا علاقة له بالحالة فيتم التأكد.

السعودية وزارة العدل وزارة الموارد البشرية دولة عربية الحياة الزوجية زواج القاصرات

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