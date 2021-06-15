أسباب ظهور دم في الدجاج بعد تسويته .. اعرفي الحل

أطبخ صح

ينزعج الجميع عند ملاحظة تكتلات الدماء داخل لحم الدجاج المطهي أو ظهور اللحم بلون وردي وليس أبيض على الرغم تمام تسويته من الخارج.



وترجع تلك الظواهر المزعجة في الدجاج المطهي لعدم التسوية الجيدة من الداخل، بالإضافة أنه كلما كانت الدجاجة صغيرة العمر كلما أفرزت الأنسجة الداخلية لها مواد تغير لون اللحم من الداخل.

ومنعاً لهدر الدجاج المطهي وتناوله بأمان يقدم لكم الشيف الشربيني لكم خطوات تقضي على هذه الظواهر.



حلول لإخفاء الدم من داخل لحم الدجاج:



الدجاج المشوي أو المقلي:



- بما إن الدجاج المشوي والمقلي قد لا يتعرض لتسوية قبل الشواء أو القلي، يفضل هنا الاعتماد على وضع الدجاج بعد تقطيعه في محلول النقع الذي يساعد على تسوية اللحم والتخلص الدماء داخلها حتى بعد التسوية.



- ويحضر محلول النقع ب3 ونص لتر مياه مذاب فيه كوب إلا ربع كوب ملح ونصف كوب سكر، وينقع الدجاج في هذا المحلول والتتتبيلة لمدة من 6 ساعات إلى 12 ساعة وهو ما يخلصنا من الدماء فيما بعد التسوية ويبقى الدجاج طري وصحي.





الدجاج المطهي أو المسلوق:



1- أما عن التحضير الدجاج المطهي أو المسلوق يفضل أن ينزع العظم منه قبل البدء في التسوية وهو ما يقلل من إفرازات العظام التى تغير لون لحم الدجاج.

2- عند البدء في سلق الدجاج يوضع في ماء مغلي وليس بارد حتى يحدث صدمة للدجاج وتلتئم أنسجتها وتبدأ في التسوية الصحيحة، مع الاهتمام لغمر الدجاج بالكامل داخل الماء حتى يحصل على التسوية الكاملة دون أن يبقى بها دماء داخلية لعدم تسويتها.

3- كما يمكن الاعتماد على تتبيل الدجاج جيداً وإضافة الخل او الليمون خلال التسوية بكمية كافية مما يقلل ظهور اللحم الوردي ويقع الدماء.