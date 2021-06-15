بينت يتفاخر بقتل العرب.. عارضة أزياء شهيرة تهاجم رئيس حكومة إسرائيل الجديد

نشرت عارضة الأزياء ، التي ينحدر والدها من أصل فلسطيني ، بيلا حديد اقتباسًا على حسابها على إنستجرام لرئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بينيت وهو يتفاخر بقتل العرب .

وكتبت حديد: "إنه أمر محزن ".

الاقتباس المذكور يعود للعام 2015 ، على منصة الكنيست ،حيث هاجمت عضو الكنيست السابق حنين زعبي بينيت بعد منشور له تفاخر به في محادثات مغلقة بأنه قتل عربًا أثناء الخدمة العسكرية ".

بعد إرفاق اقتباس بينيت ، أضافت حديد: "إنه أمر لا يصدق . انه امر محزن جدًا ، بصراحة".