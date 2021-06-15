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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد سيارات جديد لأحد البنوك في مصر.. تعرف عليه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر مزادات السيارات، من أهم الطرق حاليا للحصول على مركبات بسعر منخفض عن أسعار السوق سواء فى السيارات المستعملة أو الجديدة، لذلك يهتم بها شريحة كبيرة من المواطنين.

 

وبعد زيادة فعاليات مزادات السيارات الفترة الأخيرة، زادت حجم المتابعات عليها ، للفوز بفرصة الحصول على احد المعروضات ، وتأتى المزادات بأنواع مختلفة ، اما حكومية مثل الجمارك و الهيئات و البنوك ، واما خاصة مثل مزادات الشركات والبنوك الخاصة .    

 

ومؤخرا أعلن بنك البركة في مصر عن مزاد علني جديد للسيارات سيقام في يوم الأحد الموافق 20 يونيو الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهراً .

 

وقال البنك فى بيان له أن تفاصيل البيع والمعاينة موضحة في كراسة الشروط والمواصفات التي يمكن طلبها من قطاع الشئون الادارية في بنك البركة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

 

وأوضح البنك فى بيانه ان مزاد السيارات ، يشمل مركبات فئة الملاكي وسكوتر ، حيث يضم 8 سيارات ملاكي سكودا ، و 2 سكوتر وفسبا ، وتتراوح موديلات المركبات المشاركة من موديل 2011 الي موديل 2016 .

 

وأكد البيان الخاصة بالبنك ان تأمين دخول مزاد السيارات ، يبلغ 20 ألف جنيه للسيارات الملاكي ولكل سيارة و5000 جنيه للدراجة النارية الواحدة ، كما يتم دفع 40% عربون للسيارة التى سيتم رسو المزاد عليها . 

مزادات السيارات مزادات السيارات السيارات المستعملة الجمارك الهيئات البنوك

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