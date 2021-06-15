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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بعد بروفات دامت أشهر .. مسرحية " dogs” اليوم فى عابدين

صدى البلد

يعرض اليوم على خشبة مسرح الجمهورية بعابدين مسرحية "dogs” فى الساعة الثامنة مساء و يستمر العرض حتى غد الأربعاء.


 

وبدأ عرض المسرحية من يوم الأحد ١٣ يونيو بعد بروفات استمرت لاشهر لعرضها بشكل محترف يشيد به الجمهور .


 

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طاقة شباب "ابدأ حلمك ٢" تبهر حضور عرض Dogs .. صور

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الأحد.. متميزو الدفعة الثانية من ابدأ حلمك في العرض المسرحي «dogs»


 

 

أبطال مسرحية Dogs 

 

Dogs” بطولة مجموعة من الشباب الموهوبين من ورشة إبدأ حلمك، ومن تأليف محمود جمال حدينى، وديكور الفنان حمدى عطية، وملابس أميرة صابر، واستعراضات ضياء شفيق.


 

ومكياج اسلام عباس، وموسيقى والحان محمد حسنى، وتصميم دعاية أحمد مجدىف، وكرة وإخراج  كمال عطية . 


 

"ابدأ حلمك" أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتهدف الورشة إلى تحقيق طموحات الكثير من شبابالموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم فى خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصرى.

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وزارة الثقافة ابدأ حلمك مسرح الجمهورية العرض المسرحي المسرحية استعراض

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طاقة شباب "ابدأ حلمك ٢" تبهر حضور عرض Dogs .. صور

الأحد.. متميزو الدفعة الثانية من ابدأ حلمك في العرض المسرحي «dogs»

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