بعد بروفات دامت أشهر .. مسرحية " dogs” اليوم فى عابدين

يعرض اليوم على خشبة مسرح الجمهورية بعابدين مسرحية "dogs” فى الساعة الثامنة مساء و يستمر العرض حتى غد الأربعاء.





وبدأ عرض المسرحية من يوم الأحد ١٣ يونيو بعد بروفات استمرت لاشهر لعرضها بشكل محترف يشيد به الجمهور .









أبطال مسرحية Dogs

“Dogs” بطولة مجموعة من الشباب الموهوبين من ورشة إبدأ حلمك، ومن تأليف محمود جمال حدينى، وديكور الفنان حمدى عطية، وملابس أميرة صابر، واستعراضات ضياء شفيق.





ومكياج اسلام عباس، وموسيقى والحان محمد حسنى، وتصميم دعاية أحمد مجدىف، وكرة وإخراج كمال عطية .





"ابدأ حلمك" أحد المشروعات التي تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتهدف الورشة إلى تحقيق طموحات الكثير من شبابالموهوبين على مستوى الجمهورية وتساهم فى خلق أجيال جديدة من المسرحيين يملكون القدرة على إعادة الازدهار للمسرح المصرى.

2419BD6B-AA0D-4C7F-A6BC-1BF72845126F

C0FF7C80-34BE-4113-A169-BC94AA5BCBFC

3C5994B0-145A-4069-AE5F-86A2785E6BF4

1CF1CD85-0A38-4251-A86A-672B548FC5B8

3D414D36-5DEF-4AB6-B40B-4DD2488E83C8

B078BB7D-FB59-46F5-9D04-474597D39653

927746EB-534E-4923-B09D-C6C71BC3D1DB