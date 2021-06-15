تعرف على حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 15-6-2021

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15-6- 2021، في القاهرة والمحافظات.

حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة تدريجياً ، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات القاهرة :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 34 .

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 28 .

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 العظمى 27 .

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 21 والعظمى 28 .

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 35 .

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 22 والعُظمى 37 .

https://youtu.be/5XTh-l2Q6Yw