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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 15-6-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15-6- 2021، في القاهرة والمحافظات.

 

حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار انخفاض درجات الحرارة تدريجياً ، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات القاهرة : 

 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى  34 .

 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 28 .

 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 العظمى 27 .

 

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 21 والعظمى 28 .

 

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 26 والعظمى 35 .

 

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 22 والعُظمى 37 .

 

https://youtu.be/5XTh-l2Q6Yw

 

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