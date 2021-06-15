الأردن تعلن عودة الشيشة إلى المقاهي اليوم

بعد غياب دام أكثر من 7 اشهر..

تعود اليوم المقاهي والكافي شوبات بالمملكة الأردنية الهاشمية لتقديم الأرجيلة بالمناطق المفتوحة بعد غياب دام أكثر من 7 أشهر.

وكانت الحكومة الأردنية اعلنت في وقت سابق عن إجراءات تقديم “الأراجيل” في المقاهي والمطاعم السياحية، ومنها مرور 21 يوما على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للعاملين والمرتادين باستثناء من هم دون 18 عاما، أو من لا يستوجب التطعيم وفق وزارة الصحة.



واشترطت الحكومة، العمل بنسبة لا تزيد على 50 % من الطاقة الاستيعابية، مع الالتزام بالبروتوكولات الصحية”، والسماح بتقديم الأراجيل في الساحات الخارجية فقط اعتبارا من 15 (يونيو) المقبل.

وكذلك، تسمية مراقب صحة وقائية من موظفي المنشأة؛ لضمان العمل بتدابير السلامة والوقاية الصحية”، على ما أكدت علي.



ويتعين على المنشأة الراغبة بإعادة العمل تقديم طلب لدى الجهة المسؤولة، والتوقيع على التعهد الخاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية”.