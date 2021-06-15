عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. بورشه تايكان توربو S الكهربائية تُسجل رقماً قياسياً بأستراليا

السيارة بورشه تايكان
السيارة بورشه تايكان توربو S

تعتبر السيارة بورشه تايكان توربو S ، من اسرع السيارات الكهربائية كاملة الإنتاج على مستوى العالم ، حيث تنافس وبقوة السيارات العاملة بالوقود فى سباقات التسارع ، ومؤخرا حققت السيارة رقما قياسيا جديدا .

 

استطاعت السيارة بورشه تايكان توربو S الكهربائية بقيادة العالمى لوك يولدن مدرب القيادة الرئيسي لشركة بورشه والفائز السابق بسباق Bathurst 1000،تسجيل رقماً قياسياً جديداً لأسرع سيارة كهربائية بالكامل إنتاجية على حلبة بيند موتورسبورت الواقعة في جنوب أستراليا.

 

وتمكن السائق العالمى لوك يولدن تحقيق وقت 3:30.344 ، وبذلك تحقق بورشه تايكان توربو S الكهربائية رقم قياسيا فى عالم السيارات الكهربائية ، وفي نفس اليوم الذي تم تسجيل الرقم القياسي لـ تايكان توربو S، قاد يولدن 911 توربو الجديدة حول الحلبة في 3:22.066 ليُسجل بها رقماً قياسياً جديداً لفئة السيارات العملة بالوقود .

 

وقال يولدن: "إن قيادة تايكان لا تختلف كثيراً عن السيارات التي تعمل بالبنزين، فهي ديناميكية بشكل لا يصدق، فعلى الرغم من أنها أثقل قليلاً، إلا أن البطاريات منخفضة جداً، لذا فإن مركز الثقل منخفض للغاية، مما يجعل التحكم والكبح جيد بشكل استثنائي، كما أنها سريعة للغاية، حيث تسارعت من 0 إلى 100 كلم/سا في 2.5 ثانية فقط".

 

والجديرب الذكر ان حلبة بيند موتورسبورت الواقعة في جنوب أستراليا ، يبلغ طولها 7.7 كلم ما يجعلها ثاني أطول حلبة سباق حول العالم بعد حلبة نوربورجرينج الألمانية  .

عالم السيارات اسرع سيارة بورشه تايكان توربو S السيارات الكهربائية سيارة كهربائية سباقات رالي بورش

موضوعات متعلقة

عضو لجنة الزراعة في حواره لـ"صدى البلد": 80% إعفاءات من رسوم تراخيص آلة الرى..ومشروع قانون جديد يضمن إنشاء نقابة للمزارعين الفترة المقبلة..والمبادرات الرئاسية عالجت عوار تنفيذ قانون هيئة تنمية الصعيد

أعضاء النواب والشيوخ خلال ندوة صدى البلد: مصر لا تحتاج لـ قروض في الفترة المقبلة.. الحساب الختامي به إيرادات ناقصة.. ونلتمس العذر للحكومة

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

"موافي" يكشف عن الفرق بين السنة والعام .. ويحذر من العزائم في رمضان..فيديو

استئناف حركة الملاحة بميناء البرلس وانطلاق 160 مركب صيد عقب توقفها

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

ترشيحاتنا

تعرف علي قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

سامح شكري يسلم أمير قطر رسالة من الرئيس السيسي

بشرى لطلاب الثانوية العامة.. التحسين في طريقه لمجلس النواب من جديد

تقارير.. إقامة مباراة الترجي والأهلي بحضور جماهيري

إقرار الموازنة الجديدة.. بدل المهن الطبية يصل لـ 1225 جنيها بالقانون

شاهد.. بورشه تايكان توربو S الكهربائية تُسجل رقماً قياسياً بأستراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

وصول محمد حسين يعقوب إلى جنايات أمن الدولة لسماع أقواله في خلية داعش إمبابة

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

ذلك ليس عبثا.. الجنايات توجه رسالة للشيخ محمد حسين يعقوب

للموظفين.. زيادة وحافز أول يوليو وحالة واحدة للحرمان

التفاصيل الكاملة.. بعد قليل محمد حسين يعقوب أمام الجنايات بأمر ضبط وإحضار

على كرسي متحرك.. محمد حسين يعقوب يصل قاعة "جنايات طرة"

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا مرسى تفتتح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية

بالتورتة والكولا.. احتفال الشرطة بعيد ميلاد سجين يثير الغضب في البرازيل |فيديو

تمتلك مرسيدس وهيونداي.. ضبط أغنى متسولة في الأردن وصدمة بعد اكتشاف ثروتها

أفضل 6 نصائح للتخلص من الزيوت الزائدة من وجهك

فيديو

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ