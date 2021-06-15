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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال زيارتها مدينة جنيف السويسرية..

وزيرة الصحة: مصر تستقبل 1.9 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السيدة أوريليا نجوين، المدير العام لمرفق "الكوفاكس" التابع للتحالف الدولي  للقاحات والأمصال  (GAVI)، وذلك بمقر البعثة الدائمة للأمم المتحدة بالسفارة المصرية في جنيف ، خلال زيارتها مدينة "جنيف" السويسرية لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية.

جاء ذلك بحضور السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف ، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني للوزيرة، من جانب مصر، والسيد سانتيجو كورنيجو مدير المشاركة القُطرِية بالتحالف الدولي ، والسيد ليو كاريير كببير مسؤل المشاركه القُطرِية من جانب التحالف الدولي للقاحات والأمصال  (GAVI).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خلال اللقاء مناقشة خطة التوريد العاجل لدفعات لقاحات فيروس كورونا إلى مصر، وكذلك توريد الدفعات المستقبلية ضمن الربع الثاني للاتفاقية على مدار  شهري يوليو وأغسطس المقبلين، من خلال مرفق "كوفاكس" والذي شاركت فيه مصر منذ شهر ديسمبر 2020، وتحصل مصر من خلاله على 40 مليون جرعة  من لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أكدت استقبال حوالي 1.9 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا"من مرفق "كوفاكس" خلال الأيام المقبلة ضمن الربع الأول للاتفاقية.

وأشار "مجاهد" إلى أن الاجتماع تطرق أيضًا لمناقشة التحديات التي تواجه التوزيع العادل للقاحات، حيث أكدت الوزيرة استعداد مصر للتعاون مع مرفق "كوفاكس" ومختلف المُصنعين لإنتاج اللقاحات من خلال المصانع المصرية، للمساهمة في تسريع توريد اللقاحات لمختلف الدول، كما استعرضت في هذا الصدد الخطوات التنفيذية التي اتخذتها مصر لتصنيع لقاح فيروس كورونا "محليًا.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة أكدت أهمية تعظيم الاستفادة من قدرات الدول التصنيعية للقاحات لمواجهة الجائحة في دعم استراتيجية تصنيع اللقاحات الخاصة بمختلف الأمراض،  مؤكدة قدرة وجاهزية مصر  لتصنيع اللقاحات من خلال مصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا".

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة وجهت الشكر لمرفق "كوفاكس"، لإمدادهم مصر بـ بحوالي 2.2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد على مدار الفترة الماضية، ووضع مصر ضمن أولوية الدول لتوريد اللقاحات إليها وسط التحديات العالمية في محدودية الإنتاج وزيادة الطلب على تلقي اللقاح.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصلت مدينة جنيف السويسرية، على رأس وفد من قيادات الوزارة للقاء عدد من رؤساء المنظمات الدولية والأممية لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجالات الصحة.

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وزيرة الصحة هالة زايد للقاحات والأمصال جنيف فيروس كورونا لقاحات فيروس كورونا

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