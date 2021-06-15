تمارين رياضية في المنزل لـ حرق دهون منطقة البطن ..فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد " ، اليوم الثلاثاء 16-6-2021، تمارين رياضية مفيدة لتقوية عضلات الجسم بالكامل والساقين وتنشيط الجسم صباحا وحرق الدهون في منطقة البطن والساقين .

ونوهت مدربة اللياقة البدنية، أن التمارين لا تحتاج إلى استخدام أدوات رياضية ، ولكن باستخدام (كرة أطفال ، وسادة) ، مشيراً إلى أنها تساعد على تغير شكل الجسم للأفضل.

وهذا التمرين يقضي بتثبيت اليدين على الأرض، وكذلك الساقين، ثم، تفرد الساقين حتى تصبح الركبة في وضع انحناء بسيط، والردف مرفوعًا إلى الأعلى، مع مدّ الذراعين أمام الجسم والضغط بواسطة اليدين، في مواجهة الأرض.

ويؤخذ نفس عميق، مع شدّ العضلة رباعية الرؤوس عند مدّ الساقين، والثبات لدقيقة في هذه الوضعية، وفي حال الشعور بتقوّس الظهر، تُثنى الركبتين قليلًا، وحتى انه يكرر هذا التمرين عشر مرات.

وتمتاز رياضة البيلاتس بإمكانية مُمارستها من قِبل جميع الفئات العُمرية بغض النظر عن اختلاف مستويات اللياقة البدنية لدى هذه الفئات؛ إلا أنه يُوصى بأخذ المشورة والنصيحة من الطبيب المُختص قبل مُمارسة اي تمارين رياضية من قِبل الشخص الذي يمتلك أي سجلٍ مرضي؛ فقد تُحظر مُمارسة تمارين هذه الرياضة على الأشخاص الذين يكون مُعدل ضغط الدم لديهم غير مُستقر، أو الذين يُعانون من هشاشة العظام، أو خطر تجلُط الدم، ويُفضَّل البدء بمُمارسة هذه الرياضة من خلال التمرُن بمساعدة مُدربٍ مُعتمد، بحيث يضمن الشخص بأن مُمارسته لهذه الرياضة تتم بشكلٍ صحيح.

ونوهت ، أن التمارين تفيد جميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأتمت بتقديم نصيحة، بانتظام القيام بالتمارين التي تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها .