عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين رياضية في المنزل لـ حرق دهون منطقة البطن ..فيديو

مدربة اللياقة البدنية
مدربة اللياقة البدنية

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد " ، اليوم الثلاثاء 16-6-2021، تمارين رياضية مفيدة لتقوية عضلات الجسم بالكامل والساقين وتنشيط الجسم صباحا وحرق الدهون في منطقة البطن والساقين .

 

ونوهت مدربة اللياقة البدنية، أن التمارين لا تحتاج إلى استخدام أدوات رياضية ، ولكن باستخدام (كرة أطفال ، وسادة) ، مشيراً إلى أنها تساعد على تغير شكل الجسم للأفضل.

 

 وهذا التمرين يقضي بتثبيت اليدين على الأرض، وكذلك الساقين، ثم، تفرد الساقين حتى تصبح الركبة في وضع انحناء بسيط، والردف مرفوعًا إلى الأعلى، مع مدّ الذراعين أمام الجسم والضغط بواسطة اليدين، في مواجهة الأرض. 

 

 ويؤخذ نفس عميق، مع شدّ العضلة رباعية الرؤوس عند مدّ الساقين، والثبات لدقيقة في هذه الوضعية، وفي حال الشعور بتقوّس الظهر، تُثنى الركبتين قليلًا، وحتى انه يكرر هذا التمرين عشر مرات.

 

 وتمتاز رياضة البيلاتس بإمكانية مُمارستها من قِبل جميع الفئات العُمرية بغض النظر عن اختلاف مستويات اللياقة البدنية لدى هذه الفئات؛ إلا أنه يُوصى بأخذ المشورة والنصيحة من الطبيب المُختص قبل مُمارسة اي تمارين رياضية من قِبل الشخص الذي يمتلك أي سجلٍ مرضي؛ فقد تُحظر مُمارسة تمارين هذه الرياضة على الأشخاص الذين يكون مُعدل ضغط الدم لديهم غير مُستقر، أو الذين يُعانون من هشاشة العظام، أو خطر تجلُط الدم، ويُفضَّل البدء بمُمارسة هذه الرياضة من خلال التمرُن بمساعدة مُدربٍ مُعتمد، بحيث يضمن الشخص بأن مُمارسته لهذه الرياضة تتم بشكلٍ صحيح.

 

ونوهت ، أن التمارين تفيد جميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

 

وأتمت بتقديم نصيحة، بانتظام القيام بالتمارين التي تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها .

 

 

تمارين رياضية تقوية عضلات الجسم حرق الدهون منطقة البطن تنشيط الجسم مدربة اللياقة البدنية اخبار التوك شو

موضوعات متعلقة

الجيش في أسبوع: وصول الفرقاطة "برنيس" إلى مصر.. مساعدات طبية إلى ليبيا عبر طائرات عسكرية.. ووزير الدفاع يشهد بحثا للحفاظ على استقرار المجتمع وتماسكه

عضو لجنة الزراعة في حواره لـ"صدى البلد": 80% إعفاءات من رسوم تراخيص آلة الرى..ومشروع قانون جديد يضمن إنشاء نقابة للمزارعين الفترة المقبلة..والمبادرات الرئاسية عالجت عوار تنفيذ قانون هيئة تنمية الصعيد

الإختيار ٢ يحبس الأنفاس و لعبة نيوتن يتصدر تويتر والسقا يخطف التريند بنسل الأغراب

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان ودعاء الرسول عند الإفطار

دعاء استقبال شهر رمضان .. ردد هذه الأدعية المستجابة

دعاء رؤية هلال رمضان .. 17 كلمة حث عليها النبي الكريم

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

لإنقاص الوزن.. تمرينات باستخدام الأوزان.. فيديو

ترشيحاتنا

«المشاط»: مصر حققت تطورًا نوعيًا في ملفات قضايا السكان والمرأة

للموظفين.. زيادة وحافز أول يوليو وحالة واحدة للحرمان

الأرصاد: استمرار الانخفاض في درجات الحرارة والطقس معتدل بكافة الأنحاء غدا

وزير التنمية المحلية: تسليم 5 سيارات للمراكز التكنولوجية المتنقلة لـ5 محافظات

الملا يبحث مع "إيمرسون" العالمية تطبيق التحول الرقمي بالمشروعات البترولية

شاي وقهوة وفيلا فخمة.. روسيا تكشف تفاصيل اللقاء المرتقب بين بوتين وبايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا جديدة في حياة الهضبة.. عمرو دياب يعيش قصة حب مع مصورة شابة

التفاصيل الكاملة.. بعد قليل محمد حسين يعقوب أمام الجنايات بأمر ضبط وإحضار

غرامة مليون جنيه للشركات المزاولة لـ أنشطة التكنولوجيا المالية دون ترخيص

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

كيف يرزق العبد على حسب نيته؟ بعمل واحد يرضيك الله ويوسع عليك

عثروا على جثتهما بعد أيام.. أم تسببت في موتها هي ورضيعها بشكل مأساوي

إجراء عاجل من هيئة الطيران المدني العماني بشأن كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

تعرف على أول معلومات عن الأتوبيس الترددي BRT بديل الميكروباص أعلى الدائري

منها مرض القلب.. انتبه لظهور هذه البقع على الأظافر

فيديو

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ