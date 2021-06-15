إعادة فتح ميناء الغردقة البحري أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح ميناء الغردقة البحري اليوم /الثلاثاء/، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية



وأضافت الهيئة - في بيان اليوم - أنه جرى استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية عقب إغلاق استمر يوما.



ولفتت الهيئة إلى أن مديري الموانئ يقومون بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة الجومائية؛ حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.