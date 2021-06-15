الملا يبحث مع "إيمرسون" العالمية تطبيق التحول الرقمي بالمشروعات البترولية

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا مع وفد من شركة (إيمرسون) العالمية، فرص تعزيز التعاون في تطبيق منظومة التحول الرقمي والحلول التكنولوجية المتطورة؛ لإدارة العمليات بالمشروعات البترولية.



وأكد وزير البترول، في تصريح له اليوم “الثلاثاء”، أن قطاع البترول مهتم بالإسراع في تطبيق التحول الرقمي والاستفادة من التطور التكنولوجي في تحقيق أهداف مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لزيادة الكفاءة والفاعلية في الأداء وسرعة الإنجاز بالتوازي مع خفض النفقات.



وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة عالمياً في توفير حلول تكنولوجية لكفاءة التشغيل والتحكم الآلي بالمشروعات، والتي لشركة (إيمرسون) خبرات واسعة فيها خاصة بصناعة البترول والغاز، لافتا إلى أن الفرص مهيأة لنجاح هذا التعاون مع وجود أنشطة متنوعة بصناعة البترول المصرية وكفاءات قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي السريع في مجالات الصناعة.



وجرى خلال اللقاء استعراض إمكانيات الشركة وخبراتها في مصر وجهودها الحالية في عدد من الأنشطة تشمل: مشروعات مستودعات التخزين ومحطات الوقود، كما جرى بحث المجالات المقترحة للتعاون بين الجانبين في إطار خطط التحول الرقمي وتحديث أنظمة السلامة وإقامة المشروعات البترولية الجديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والتخزين.



من جانبها، أكدت رئيسة الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيديا رامناث اعتزاز شركة (إيمرسون) بالعمل في مصر منذ ما يقرب من 10 سنوات، وأن مصر تشهد حالياً خطوات جادة للتحول الرقمي، مضيفة أن الشركة تولي أهمية كبيرة لقطاع البترول والغاز.