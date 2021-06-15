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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور ٧٢ مراقبا يابانيا ومصريا.. إجراء اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية

الجامعة المصرية
الجامعة المصرية اليابانية

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  فى  دورته الثانية والعشرين برئاسة السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي بحضور د.أحمد الجوهرى رئيس الجامعة والدكتور ماساكى سوزوكى نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الاقليمية والدولية والدكتور جوتو ساتوشى  نائب رئيس الجامعة  البحوث والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية  وأعضاء مجلس الأمناء من الجانبين المصري والياباني.
 

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يشارك  فى الاجتماع من الجانب المصري كل من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور محمد لُطَيف امين عام المجلس الأعلى للجامعات ممثلا لوزارة التعليم العالي و الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية ،و الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والسفير  محمود طلعت ممثلا لوزارة الخارجية ، والدكتور إسماعيل سراج الدين الرئيس المؤسس  لمكتبة الإسكندرية ، والسيدة / منى أحمد ممثلة لوزارة التعاون الدولى ، ويمثل القطاع الخاص والصناعة المصرية كل من  الدكتور شيرين حسن حلمى والمهندس محمد عبد الجيد العربي. 


ويشارك  من الجانب اليابانى كل من  الدكتورة نوبوكو كاياشيما النائب الأول لهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) ونائب رئيس المجلس  والسفير ماساكي نوكي سفير دولة اليابان  في القاهرة والسيد/ امورا  رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة و الدكتور كاتسوهيكو شيراي – الرئيس الأسبق لجامعة  واسيدا ، والدكتور كيوسك ناجاتا رئيس جامعة سوكوبا ،و الدكتور كادزويا ماسو رئيس معهد طوكيو للتكنولوجيا ، والدكتور ميتسوو أوتشي رئيس جامعة هيروشيما ،و الدكتور يوشيو ناكاتانى رئيس جامعة ريتسومايكين ،و الدكتور تاتسورور ايشيباشي رئيس جامعة كيوشو ، وياسوشي تاجوشي ممثلا لوزارة اتعليم والثقافة والرياضة والعلوم اليابانية ، و جوم كاروبيه رئيس شركة تويوتا تسوشو العالمية ممثلا للقطاع الخاص والصناعة اليابانية.

الجامعة المصرية اليابانية السفيرة فايزة ابو النجا التعاون الدولي رئيس الجمهورية الدكتور محمود صقر

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