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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من هيئة الطيران المدني العماني بشأن كورونا

سلطنة عمان
سلطنة عمان

‏نفذت هيئة الطيران المدني العماني بمشاركة وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية وبالتعاون مع الشركات العاملة في قطاع الطيران، فحص مستوى الامتثال لبروتوكولات السلامة الصحية للطيران كوفيد_19 في ‎مطار مسقط الدولي ومطار الدقم وعلى متن الرحلة بين المطارين.
‏ويأتي ذلك في إطار البرنامج الذي تنفذه الهيئة لمتابعة مستوى تطبيق التدابير الصحية للتعامل مع جائحة ‎كوفيد-19 منذ بدء تطبيقها في المطارات وعلى متن الطائرات العاملة في السلطنة بحسب صحيفة شؤون عمانية .

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سلطنة عمان .. الجرعة الثانية من لقاح كورونا غدا

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سلطنة عمان تعلن تخفيف القيود الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا

وكان حساب "عمان تواجه كورونا" التابع للتواصل الحكومي والمخصص لمتابعة تطورات الجائحة، أعلن أن قرار تقليص الدخول للمجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي إلى ٥٠٪؜ من طاقتها الاستيعابية لا يزال ساري المفعول.

وأوضح حساب الحكومة " عمان تواجه كورونا"، أن مخالفة هذه القرارات يعرض المخالفين للعقوبة.

وكانت أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان ، أنها طرحت إبداء الرغبة لمزايدة إدارة وتشغيل وتطوير ميناء خصب، والتي ركزت على تطوير الجوانب المتعلقة بتزويد السفن بالوقود والمؤن، وتشغيل وإدارة الأرصفة وربط الميناء بالموانئ العالمية، إضافة إلى طرح الأراضي المملوكة للميناء للاستثمار في المجال اللوجيستي والصناعات الخفيفة.

وقالت الوزارة- في بيان صحفي- : إنِّه بهدف ربط ولاية خصب بولاية دبا وتسهيلاً لتنقل المواطنين والمقيمين بالمحافظة، قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بطرح مناقصة استشارية لاختيار مسار طريق دبا- ليما-خصب وإعداد مستندات المُناقصة للتنفيذ.

ومن منطلق تعزيز منظومة النقل بمحافظة مسندم لتسهيل تنقل الأفراد، كشفت الوزارة أنها ستسمح للأفراد بتشغيل مركباتهم الخاصة لتوفير خدمة النقل من خلال التطبيقات الذكية.

 

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