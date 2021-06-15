تداول 27 سفينة للحاويات والبضائع بموانئ دمياط خلال يوم

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 27 سفينة، مشيرة إلى أن حركة الصادر من البضائع بلغت 30 ألفا و516 طنا، أمام الواردات فبلغت 24 ألفا و652 طنا.



وبحسب بيان للمركز الإعلامي لهيئة الميناء، تشمل بضائع الصادرات: 3 آلاف طن رمل وألف و380 طن اسمنت و3 آلاف و336 طن فوسفات و4 آلاف و560 طن مولاس و9 آلاف طن ملح إلى جانب 9 آلاف و240 طن كلينكر.



أما حركة الوارد من البضائع العامة، فشملت - بحسب البيان - 1817 طن خشب زان و 3253 طن ذرة و 7427 طن حديد و 2100 طن زيت طعام و10 آلاف طن خرده و 55 طن قمح.



وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 99 ألفا و625 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 29 ألفا و757 طنا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1307 أطنان من القمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5019 شاحنة.