أول زيارة رسمية.. رئيس أركان إسرائيل يزور أمريكا

كشفت قناة "كان" العبرية صباح اليوم الثلاثاء، النقاب عن زيارة رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



ووفقاً للقناة العبرية، بعد إلغاء رحلته سابقا بسبب التصعيد الأمني​​، سيقوم كوخافي بأول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة مساء السبت.



وأوضحت القناة أن كوخافي سيلتقي برئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية ومستشار الأمن القومي وآخرين لمناقشة التحديات المشتركة، كما سيعرض لهم الدروس المستفادة من عملية العسكرية الأخيرة على قطاع غزة.