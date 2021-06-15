بدء تسجيل استيفاء ملف الترقي للمعلمين عبر هذا الرابط

أتاحت اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيًا للعام 2020/2021 للسادة المعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات.

ويمكن لمن يهمه الأمر التسجيل عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم: http://academy.emis.gov.eg، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021.

وكان قد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقية، والإعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي، واستيفاء ذلك إلكترونيًا تنفيذًا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمى، وفي إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين.

من جانبه أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، على أهمية التنبيه على السادة المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم:

http://academy.emis.gov.eg لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان خلال الأيام المقبلة عن إجراءات الالتحاق بالبرنامج التدريبي اللازم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي.

وأوضح حجازي أنه تم مخاطبة المجلس الأعلى للأزهر بشأن إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيًا للعام 2020/2021 للسادة المعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالمناطق الأزهرية عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم: http://academy.emis.gov.eg/alazhar اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 15/6/2021 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 31/8/2021، مشيرًا إلى أنه تم التنبيه على السادة المعلمين المرشحين للترقي بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم: http://academy.emis.gov.eg/alazhar لاستيفاء بنود استمارة ملف إنجاز المعلم إلكترونيًا.

إعلان إجراءات التقدم لبرامج الإدارة المدرسية والتوجيه الفني قريبا

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى سيتم الإعلان خلال أيام عن إجراءات التقدم لبرامج الإدارة المدرسية والتوجيه الفني والإدارة التعليمية وآليات دفع تكاليف تلك البرامج والحصول على شهادة الصلاحية اللازمة، وذلك في إطار استعدادات المديريات التعليمية لعقد المسابقات الخاصة بالتقدم لشغل وظائف مدير ووكيل مدرسة ووكيل ومدير إدارة تعليمية ووظائف التوجيه الفني.