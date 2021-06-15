مش آخر مساعدات.. صندوق "تحيا مصر" يكشف تفاصيل تبرع الجامعات الخاصة لإعمار قطاع غزة |فيديو

قال محمد مختار ، المتحدث الرسمي باسم صندوق "تحيا مصر " ، تعليقا على مساهمة الجامعات الخاصة في مبادرة إعمار غزة ، إن أهم ما يميز مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، هي أنها تسمح لكل أطراف العمل المجتمعي بالمشاركة ، والتوحد على هدف واحد ، مشيرا إلى أنها من أهم الأهداف التي تساهم مع الصندوق في انجاز الكثير من مهامه بفضل المشاركة الواسعة .

وأضاف محمد مختار ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية القناة الأولى والقناة الفضائية المصرية ، أن مشاركة الجامعات المصرية جاءت تلبية لـ مبادرة الرئيس لإعمار قطاع غزة ، وإمدادهم بـ المساعدات الغذائية والطبية ، من خلال رقم حساب للصندوق تم الإعلان عنه ، منذ انطلاق المبادرة .

وأشار المتحدث باسم صندوق " تحيا مصر " إلى أن الشراكة التي تجمع الصندوق بالهيئات والقطاعات الخاصة ، ساهمت في تيسير ثلاث قوافل للإغاثة ، خلال أسبوع واحد ، وهو ما كان له صدى ورد فعل واسع لدى الجانب الفلسطيني .

وتابع " مختار " أنه تم مناقشة الكثير من الملفات المتعلقة بقطاع غزة وغيرها من الموضوعات ، إلى جانب مناقشات بين وزير التعليم العالي لدعم منظومة التعليم في مصر ، معقبا : " 57 مليون جنيه مش أخر المطاف في مساعدات الجامعات الخاصة لقطاع غزة " .

وأوضح أن المساعدات لقطاع غزة تتنوع بين الشكل النقدي ، على هيئة تبرعات في البنوك ، أو من خلال تبرعات غذائية أو عينية ، مؤكدا أن التبرعات العينية يمكن لمسها بشكل أسرع .