رانيا ياسين تستعيد ذكريات زفافها على محمد رياض
استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين ذكريات زفافها على الفنان محمد رياض، ونشرت صورة زفافهم وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
و ظهرت رانيا ياسين في الصورة بفستان زفافها مع الفنان محمد رياض و ذلك من ألبوم صورهم مما إثار إعجاب متابعيها.
و علقت رانيا ياسين علي الصورة قائلة :" ذكريات".
وشاركت رانيا ياسين مؤخرا في بطولة مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، هبة عبد الغني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.