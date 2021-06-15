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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لحل المشاكل

تخصيص رقمين «واتس آب» لتلقي شكاوى المواطنين في بيلا بكفر الشيخ

واتس آب
واتس آب

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن تخصيص رقمي محمول «‭0109 3178374‬ - ‭0109 5212765‬» مفعل بهما خدمة «الواتس آب»، لتلقي شكاوى المواطنين والمقترحات وكذلك الأفكار البناءة، والتعامل الفوري والعمل على حلها، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وقال «ساطور» إن هذه الخطوة تعد محورًا أسياسيًا في استراتيجية عمل المحليات، إيمانًا منه بسياسة الباب المفتوح، ومشاركة المواطنين المشاكل والاقتراحات والعمل على تحقيق الاستجابة السريعة لمشكلات المواطنين، من خلال التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية بالوحدة على مستوى المدينة وكافة قرى مركز بيلا.

وأضاف رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه تم تخصيص الرقمين من خلال تطبيق الرسائل «واتس آب»، حيث يمكن للمواطن من خلال هذين الرقمين إرسال أي شكاوي أو مشاكل أو مقترحات مع ضرورة كتابة الاسم ورقم التليفون، للتحقق وسرعة التواصل.

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