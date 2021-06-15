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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاي وقهوة وفيلا فخمة.. روسيا تكشف تفاصيل اللقاء المرتقب بين بوتين وبايدن

صدى البلد

كشف يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، عن خطط تنظيم اللقاء المرتقب مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في جنيف غدًا.

 

وقال أوشاكوف إن الفيلا “لا جرانج” التاريخية في جنيف، والتي سينعقد بها اللقاء بين بوتين وبايدن يتم استخدامها غالبًا من قبل السلطات المحلية في جنيف والحكومة الفيدرالية، مضيفًا "إنه مكان رائع يطل على بحيرة وهناك ظروف ملائمة للمحادثات، كما تم تخصيص خيمة لعقد مؤتمر صحفي لكلا الرئيسين".

وأوضح أوشاكوف أن بوتين سيلتقي أولا برئيس سويسرا، ثم سيصل بايدن لأخذ صورة تقليدية مشتركة مع الرئيس السويسري باعتباره المستضيف للقاء.

ولفت أوشاكوف إلى أن المحادثات ستتكون من 3 أجزاء، الجزء الأول سيكون في نطاق ضيق، ثم سيتم توسيعه على مستوى الخبراء واللجان، وبعد ذلك سيعقد كل جانب مؤتمرًا صحفيًا منفصلًا.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن وزير الخارجية، سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيشاركان في الجزء الأول من المحادثات.

ولفت أوشاكوف إلى أنه سيكون هناك جلسة لشرب الشاي والقهوة في الفيلا لخلق جو ملائم للمفاوضات.

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شاي وقهوة وفيلا فخمة.. روسيا تكشف تفاصيل اللقاء المرتقب بين بوتين وبايدن

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