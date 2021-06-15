الأرصاد: استمرار الانخفاض في درجات الحرارة والطقس معتدل بكافة الأنحاء غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الأجواء المعتدلة على البلاد، خلال الساعات المقبلة، حيث يكون الطقس غدا، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية.

يكون الطقس غدا، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما عن الطقس غدا، ليلا، يكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس غدا، يظل نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال فترة الطقس غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 20، السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 20، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 26، شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 22، جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 25.