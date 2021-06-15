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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شائعات مبالغ فيها.. مصور اللحظات الأخيرة للأسد سكار فيس يرد على السوشيال ميديا.. شاهد

الأسد سكار فيس
الأسد "سكار فيس "

قال المصور مصطفى البرلسي، مصور اللحظات الأخيرة لـ الأسد " سكار فيس " ، إن القصص التي تم تداوالها عن الأسد "سكار فيس " بمواقع التواصل الاجتماعي  ، " مبالغ فيها" وعارية تماما من الصحة .

وأوضح المصور مصطفى البرلسي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن الأسد " سكار فيس " حالته الصحية متدهورة من فترة ، لافتا إلى أنه اشتهر بأسمه بسبب الإصابة في عينه .

ولفت إلى أن الاصابة كانت سببها شجار مع أسد أخر ، وكانت في عمر الأربع سنوات ، في عام 2011، وباالتالي فإنه مات في عمر الـ 14 عاما ، وهو من أكبر الأسود التي عاشت لفترة طويلة ، في كينيا وافريقيا بأكملها .

وتابع أن السوشيال ميديا ربطت بين القصة الخيالية " lion king" ، وبين قصة الأسد " سكار فيس " ، وهو ما مثل مبالغة كبير في الاحداث ، معقبا : " الموضوع كان مبالغ فيه " .

وأكمل : عالم الحيوان لا يمكن أن يحدث فيه تلك الاحداث الخيالية كما في الفيلم ، ولا يمكن للبشر أن تتابع تفاصيل الحيوان بهذا الشكل الدقيق ، وكات ظهرا وليس مساء كما تردد .

سكار فيس الأسد سكار فيس اخبار التوك شو السوشيال ميديا مصطفى البرلسي

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