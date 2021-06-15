شائعات مبالغ فيها.. مصور اللحظات الأخيرة للأسد سكار فيس يرد على السوشيال ميديا.. شاهد

قال المصور مصطفى البرلسي، مصور اللحظات الأخيرة لـ الأسد " سكار فيس " ، إن القصص التي تم تداوالها عن الأسد "سكار فيس " بمواقع التواصل الاجتماعي ، " مبالغ فيها" وعارية تماما من الصحة .

وأوضح المصور مصطفى البرلسي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن الأسد " سكار فيس " حالته الصحية متدهورة من فترة ، لافتا إلى أنه اشتهر بأسمه بسبب الإصابة في عينه .

ولفت إلى أن الاصابة كانت سببها شجار مع أسد أخر ، وكانت في عمر الأربع سنوات ، في عام 2011، وباالتالي فإنه مات في عمر الـ 14 عاما ، وهو من أكبر الأسود التي عاشت لفترة طويلة ، في كينيا وافريقيا بأكملها .

وتابع أن السوشيال ميديا ربطت بين القصة الخيالية " lion king" ، وبين قصة الأسد " سكار فيس " ، وهو ما مثل مبالغة كبير في الاحداث ، معقبا : " الموضوع كان مبالغ فيه " .

وأكمل : عالم الحيوان لا يمكن أن يحدث فيه تلك الاحداث الخيالية كما في الفيلم ، ولا يمكن للبشر أن تتابع تفاصيل الحيوان بهذا الشكل الدقيق ، وكات ظهرا وليس مساء كما تردد .