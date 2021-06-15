مايا مرسى تشارك في حفل صندوق الأمم المتحدة للسكان على شرف السفير بيترسن

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في حفل الاستقبال الذي أقامه صندوق الأمم المتحده للسكان بمصر علي شرف السفير بيترسن مساعد السكرتير العام للأمم المتحده ونائب المدير التنفيذي للأمم المتحده للسكان الذي يزور مصر حاليا ولأول مره منذ توليه منصبه ، وذلك بمشاركة الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى جانب عدد من السفراء والقادة البارزين في المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وفي بداية كلمتها رحبت الدكتورة مايا مرسي بالسفير بيترسن في مصر، كما توجهت بخالص التهنئة للممثله أمينه خليل علي تعيينها سفيرة فخرية لصندوق الأمم المتحده للسكان مشيده بدورها في مسلسلها الأخير " خلي بالك من زيزي " الذي ناقش قضيه مهمه للغايه وهي مرض ADHD ، مهنئه فريق عمل المسلسل علي هذا النجاح المتميز الذي وصل إلي جميع المصريين .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق الامم المتحده للسكان شريك وداعم مهم لجهود المجلس القومي للمرأة في العديد من المجالات المعنيه بتمكين المرأة .

وأشارت الدكتوره مايا مرسي أن الحكومه المصريه تعمل علي ملف المرأة في ضوء أجنده محددة وقوية ،مشيرة أن المرأة المصريه تعيش عصرها الذهبي في ضوء دعم القيادة السياسية لها ، مشيرة أن أمام المرأة فرصه عظيمه للحصول علي المزيد من الحقوق يجب الاستفاده منها جيدا.

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