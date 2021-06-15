غرفة المنيا التجارية: أفريقيا.. مستقبل مصر الاقتصادي

أكد أيمن الأفندي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بغرفة المنيا التجارية، أن أفريقيا هي المستقبل الحقيقي للاقتصاد المصري، ومصر بوابة الصادرات لأفريقيا ولا سبيل عن تعزيز هذا التعاون الاستثماري والتجارة البينية بين الدول الافريقية، مشيرًا إلى أن منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية سيفيد القارة السمراء بأكملها وسيساهم فى عودة العلاقات التجارية بقوة من جديد.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل يومين، المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الافريقية، الذي نظمته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الفترة من 11 إلى 14 يونيو بشرم الشيخ، بحضور وزراء ورؤساء هيئات الاستثمار في 34 دولة أفريقية بالإضافة إلى ممثلي كبرى المؤسسات والتكتلات الاقتصادية.

وشدد "الأفندي"، على أن التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال بمصر ودول القارة الأفريقية يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم العلاقات الاقتصادية في القارة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية لديها اهتمام كبير لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة.

ولفت أيمن الأفندي إلى أن المؤتمر فرصة كبيرة لتبادل الخبرات حول سبل وضع حلول عملية وملموسة لتنمية وتشجيع الاستثمارات المشتركة ولتعزيز التعاون الفني والاستثماري، مشيرًا إلى أن المؤتمر ناقش بقوة دور الحكومات والشركاء الإقليميين في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه على الاستفادة من المزايا النسبية للقارة الإفريقية، و دور مشروعات البنية التحتية الإقليمية في ربط إفريقيا وتحسين قدراتها التنافسية العالمية.

وقال "رئيس اللجنة"، إن منتدى رؤساء هيئة الاستثمار سياسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا الذي لا يزال محدودًا، مشيرًا إلى أن العلاقة الوطيدة بين دول القارة، تعكس قدرتهم على دعم التكامل الاقتصادي.

