تجهيز 148 لجنة لـ امتحانات طلاب الدبلومات الفنية بالمنوفية

كشف أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية عن استعدادات تعليم المنوفية لاستقبال الامتحانات التحريرية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية بمختلف نوعياتها .

من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل ١٩ يونيو وحتي الأول من يوليو وذلك بتجهيز 148 لجنة امتحانية باستخدام المطهرات وأدوات التعقيم وتوفير الكمامات علاوة على أدوات الوقاية الخاصة بالطلاب وذلك بواقع 88 لجنة امتحانية للتعليم الفني الصناعي و47 لجنة امتحانية للتعليم الفني التجاري علاوة على 13 لجنة امتحانية للتعليم الفني الزراعي على مستوى الإدارات التعليمية العشر بنطاق محافظة المنوفية.

تجهيز الاستراحات:



وأضاف مدير تعليم المنوفية أنه تم تجهيز 21 استراحة مجهزة لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين بجميع الإدارات التعليمية وتم التأكيد على جاهزية الاستراحات لاستيعاب جميع المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية ويرغبون في استخدامها لتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء استضافتهم بالاستراحات.

كما أكد أن جميع الاستراحات تم توفير لاحماية الأمنية لها بالتعاون مع مديرية الأمن بالمنوفية .



وقال سويد من داخل غرفة عمليات امتحانات الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية أن عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية 2021 بالمنوفية يبلغ 35.064 طالب وطالبة بمختلف التخصصات الفنية مناشدا أبناءه الطلاب بمساعدة فريق العمل باللجان الامتحانية المختلفة بالالتزام التام بالإجراءات الوقائية واتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بعدوى كورونا والمرور بالعملية الامتحانية على الوجه الذي يليق بمحافظة المنوفية والالتزام حرفيا بتعليمات عدم اصطحاب المحمول داخل اللجان تحت أي ظروف منعا للتعرض للمسائلة القانونية .

