الداخلية تنظم قافلة خدمية وإنسانية بالمنوفية ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة

قامت وزارة الداخلية بتنظيم قافلة خدمية وإنسانية، بالتنسيق مع قطاعي الخدمات الطبية، وحقوق الإنسان بالوزارة، لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياة كريمة).



واستهدفت القافلة عدداً من القرى بنطاق محافظة المنوفية، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية "مواد غذائية متنوعة" بالمجان على المواطنين، كما جرى توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا استخراج مصدرات الأحوال المدنية وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



يأتي ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية، ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، واستمرارا لتفعيل مبادرة (كلنا واحد.. معك في قريتك) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.