وزير التعليم العالي: خارطة طريق لرفع تصنيف الجامعات المصرية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وضع خارطة طريق تستهدف رفع تصنيف العديد من الجامعات المصرية خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أهمية وضع الجامعات المصرية لخريطة واضحة بفترات زمنية محددة لرفع مكانة الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية، بحيث لا يقتصر الأمر على الإحصائيات والأرقام، بل يمتد إلى خطط مستقبلية واضحة ومحددة.



جاء ذلك خلال افتتاح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم /الثلاثاء/، فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة، وتصنيف QS بالشرق الأوسط حول تصنيف الجامعات المصرية، والاحتفال بتكريم الجامعات المدرجة بتصنيف QS لعام 2022، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات والدكتور آشون فرناندز رئيس تصنيف QS بالشرق الأوسط، ورؤساء الجامعات المدرجة بالتصنيف ونوابهم.



وذكر بيان صادر اليوم، عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدكتور خالد عبدالغفار أشار - في كلمته - إلى أن الوزارة في يونيو 2017 قامت بتشكيل فريق يتولى مهام تحسين ترتيب الجامعات المصرية، والمساهمة في حصولها على اعتراف في مؤسسات التصنيف المرموقة مثل QS العالمي، والتايمز البريطاني، وشنغهاي الصيني، وتايمز نيوز، وتصنيف لايدن، وغيرها من التصنيفات العالمية.



وأكد عبدالغفار ضرورة الاستفادة من بحوث العلوم الإنسانية والاجتماعية في الارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية دوليًا، موجهاً بأهمية وضع معايير أخرى لتقييم الجامعات للارتقاء بصورتها دولياً منها: كيفية تعامل الجامعات مع جائحة كورونا، وحفاظها على سلامة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب مع استمرار العملية التعليمية، وإجراء الامتحانات، واجتياز هذه المرحلة بنجاح.



وأوصى بضرورة وضع خطة داخل المؤسسات التعليمية؛ لرفع عدد الأبحاث العلمية التي أجرتها الجامعات على فيروس كورونا المستجد كمطلب عالمي في الخطط البحثية.



ونوه إلى أن الوزارة تستهدف تحفيز الجامعات على التواصل الفعال والإيجابي مع المجتمع المحلي بمشاركة أعضاء هيئة التدريس، وكذلك دعم الجامعات لإنشاء برامج ذات شهادات مزدوجة بين الجامعات المصرية والأجنبية ذات التصنيف المتميز، موجهًا الشكر لرؤساء الجامعات المصرية، وأعضاء لجنة التصنيف، والعاملين ببنك المعرفة المصري على الجهد المتميز في إدراج العديد من الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.



وخلال فعاليات الورشة، ألقى رئيس تصنيف QS بالشرق الأوسط محاضرة للسادة أعضاء لجان التصنيف بالجامعات حول التعرف على أفضل الممارسات لتصنيف QS في العالم والمنطقة العربية للجامعات، وكذلك معايير تقييم الجامعات؛ بهدف الارتقاء بمستوى أداء الجامعات بالتصنيف الدولي QS، وتحسين سمعة الأبحاث الجامعية للباحثين من مختلف التخصصات بالجامعات الدولية المشابهة.



وفي ختام فعاليات الورشة، قام الدكتور خالد عبدالغفار ورئيس تصنيف QS بالشرق الأوسط بتوزيع الشهادات على الجامعات المدرجة بالتصنيف لعام 2022، وهي جامعات: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة القاهرة، وعين شمس، و الأزهر، والإسكندرية، و أسيوط، والجامعة البريطانية في مصر، و جامعة قناة السويس، وحلوان، والجامعة الألمانية بالقاهرة، وجامعة المنصورة، وطنطا، والزقازيق.

