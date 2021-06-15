تعليم دمياط تعلن موعد نتيجة الإعدادية

محافظة دمياط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عن قرب موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2021.

وأكدت المديرية أنه لا تزال عمليات التصحيح والمراجعة مستمرة، وسيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة فور اعتماد النتيجة من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.



وأوضحت المديرية ، ان امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2021 تمت دون ورود أي شكاوى من قبل الطلاب بخصوص أسئلة الامتحانات، والتي تمت وسط إجراءات احترازية مشددة للوقائية من فيروس كورونا المستجد.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعداية لطلاب الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني لعام 2020-2021، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في اللجان الخاصة للتصحيح.

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