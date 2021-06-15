شكري يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب في قطر |صور

يشارك ⁧‫سامح شكري‬⁩ وزير الخارجية الان في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، على هامش زيارته الى العاصمة القطرية الدوحة والتي بدأها أمس حاملا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي الى امير قطر تميم بن حمد.

ويؤكد شكري موقف ⁧‫مصر‬⁩ الداعم للحلول السياسية لكافة القضايا العربية، وحرص القاهرة على الدفع قدمًا بكافة أطر التنسيق والتشاور في إطار جامعة الدول العربية لما فيه صالح الشعوب العربية جميعها.

وكان شكرى قد بدأ - أمس - زيارته إلى الدوحة حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى أخيه أمير دولة قطر بشأن التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية القطرية في أعقاب التوقيع على (بيان العُلا)، في 5 يناير 2021، والتطلع إلى اتخاذ مزيد من التدابير خلال الفترة المُقبلة لدفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



ويشارك وزير الخارجية - خلال الزيارة - في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد بدعوة من قطر رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية؛ لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن الوضع العربي الراهن وسبل تعزيز آليات العمل المشترك إزاء التحديات المتنامية التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي.



كما سيشارك شكري في الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري؛ لبحث تطورات قضية سد النهضة، والتي ستعقد بناء على طلب من مصر والسودان في أعقاب الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الأول للجنة فلسطين.

E36YCsPXEAADQk1

E36YDdHWUAMpP10