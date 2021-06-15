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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: تحويل القائمين على ختان الإناث للنيابة العامة

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال المؤتمر

أكد اللواء خالد عبد العال على وضع أجهزة المحافظة في خدمة حملة احميها من الختان  وكذا نشر  النشرات والفيديوهات التوعوية خاصة بعد وفاة أكثر من حالة بسبب الختان.


وشدد المحافظ خلال مؤتمر احميها من الختان بمحافظة القاهرة ؛  على أهمية تفعيل الخطوط الساخنة، إغلاق نافذة على الواتس آب لتفعيل دور الإبلاغ عن المخالفين سواء من الأطباء الذين يقومون بهذه العملية المشينة، لاتخاذ الإجراءات التي أقرها القانون ضدهم مناشدا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي حالة ختان أو من يقومون بها.

محافظ القاهرة: دعم جهود الأزهر والكنيسة للتعريف بخطورة ختان الإناث


وأكد عبد العال على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفة في هذا الشأن وتحويله للنيابة العامة.


ونوه عبد العال عبد العال إلى أهمية دور الأوقاف والأزهر والكنيسة في تخصيص جزء من الخطب والصلوات للحث على التعريف بخطورة الختان، مؤكدا على أن المحافظة بكامل طاقتها في خدمة المبادرة.


وأطلق المجلس القومي للمرأة الحملة القومية«احميها من الختان»،والتي تم تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية بتوجيهات وتحت رعاية القيادة السياسية، والتي يتم تنفيذها من بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة واللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث.

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الختان اللواء خالد عبد العال المجلس القومى للمرأة اخبار محافظة القاهرة ختان الإناث

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