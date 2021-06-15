عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

القمة الأمريكية التركية| اردوغان يتلقي انتقادات شديدة من بايدن لتغيير سياسته

بادين وأوردوغان
بادين وأوردوغان

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بالشأن التركي، إن اللقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب اردوغان لم يسفر على أي تقدم في العلاقات التركية الامريكية، وكل التصريحات التركية تؤكد أن بايدن وجه انتقادات لأردوغان بشأن السياسة الداخلية والخارجية التركية، وأنه سيتم تعليق أي تقارب أو تفاهم بين الولايات المتحدة وتركيا، حتى تتغير سياسة اردوغان في الداخل والخارج اولاً. 

أول تعليق من بايدن بعد لقائه أردوغان

 

تعثر تركي

وأوضح بشير في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خرج من القمة الأمريكية التركية، بدون انجاز واحد يمكن أن  يسوقه، أو يبالغ فيه، والدليل على ذلك أنه لم يعلن بعد اللقاء أن العلاقات مع الولايات المتحدة جيدة على الاطلاق بل خرج دون أي تصريحات، وهو ما يؤكد أن القمة لم تحمل الا الانتقادات من قبل بايدن لأردوغان.

 

السياسات التركية

وأضاف أن بايدن قال لاردوغان أن عليه أن يغير سياسته الداخلية ومواقفه الخارجية، لو كان يريد أن يغير صورته السيئة لدى الإدارة الأمريكية، لذلك لم يجد أي جديد في العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة وتركيا.

 

انتقادات بايدن

وأكد أن عدم التعليق من تركيا يعني غضب أردوغان، وحتي الفرضيات التي اعلن عنها الرئيس التركي قبل القمة بانه مستعد لعدم تشغيل منظمات s400 الروسية ولعب دور في أفغانستان، وحتي مسالة العرض الذي قدمته تركيا في أفغانستان لم يرحب به بايدن ولم يتناقش فيه وهذا يوضح ان أردوغان خرج من القمة كما دخل دون تغيير أي مواقف جديدة أو إيجابية بين البلدين.

 

لقاء بايدن باردوغان 

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، التقى أمس الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة حلف الناتو، في أول لقاء لهما منذ تولي بايدن الرئاسة.

 

ونشرت الرئاسة التركية صورًا عبر حسابها في تويتر، قائلة إن أردوغان التقى بايدن ضمن اجتماعاته الثنائية على هامش قمة حلف الناتو، المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

 

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي إنه عقد "اجتماعاً جيداً للغاية" مع نظيره التركي.

 

ورفض بايدن تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن لقائهما، الذي كان من المتوقع أن يكون مثيرًا للجدل.

تركيا أردوغان الولايات المتحدة بايدن وأردوغان رجب طيب أردوغان

ترشيحاتنا

يورو 2020.. البرتغال تبدأ رحلة الدفاع عن لقبها الأوروبي أمام المجر

وصول محمد حسين يعقوب إلى جنايات أمن الدولة لسماع أقواله في خلية داعش إمبابة

زيادة الأجور بالموازنة الجديدة.. تعرف على حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس

برلمانية : مصر تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتكون محور ارتكاز صناعة الجلود دوليا

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 29 وسط أصدقائه ..صور

القمة الأمريكية التركية| اردوغان يتلقي انتقادات شديدة من بايدن لتغيير سياسته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

للموظفين.. زيادة وحافز أول يوليو وحالة واحدة للحرمان

التفاصيل الكاملة.. بعد قليل محمد حسين يعقوب أمام الجنايات بأمر ضبط وإحضار

غرامة مليون جنيه للشركات المزاولة لـ أنشطة التكنولوجيا المالية دون ترخيص

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

تمتلك مرسيدس وهيونداي.. ضبط أغنى متسولة في الأردن وصدمة بعد اكتشاف ثروتها

في قضية جديدة.. تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح على ذمة التحقيقات

لجمالهن.. جزار يذبح 20 سيدة ويتناول لحومهن بعد طهيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمتلك مرسيدس وهيونداي.. ضبط أغنى متسولة في الأردن وصدمة بعد اكتشاف ثروتها

أفضل 6 نصائح للتخلص من الزيوت الزائدة من وجهك

شكلك الأول أحلى.. إليسا تثير غضب الجمهور بصورة تكشف تغير ملامحها

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

فيديو

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

مثلث برمودا المصري.. قصة شارع العفاريت في دمياط

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ