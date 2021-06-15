كيف تحول مكان شقتك بالإسكان الاجتماعي في 7 خطوات؟

تستمر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى قبول طلبات التحويل لحاجزى الإسكان الاجتماعى لمنخفضى الدخل، للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل".

ويتم قبول التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، ويتم تلقى طلبات التحويل لحاجزى الإسكان الاجتماعى حتى 30 يونيو الجارى.

ويمكن تقديم طلب تحويل على النحو التالي:

1- الدخول على الموقع الإلكترونى المخصص لخدمة العملاء https://cservices.shmff.gov.eg.

2- اختيار مركز خدمة المواطنين، والتسجيل داخل الموقع عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

3- اختيار قسم طلبات، بعد ذلك، ثم تحديد طلب تعديل حجز وحدة سكنية.

4- اختيار سبب التحويل من قائمة الخدمات.

5- تحميل نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية وكتابة البيانات المطلوبة بداخله، ثم الضغط على موافق بعد قراءة الإقرار.

6- اختيار المحافظة والمدينة المراد التحويل إليها، ثم رفع نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية بعد الانتهاء منه.

7- يمكن التأكد من تقديم طلب من خلال قائمة الطلبات.

وحددت وزارة الإسكان عدة شروط لقبول طلبات التحويل لحاجزى الإسكان الاجتماعى، منها :-

1- يتم التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل".



2- يتم التحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.



3-يشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.



4-يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيها) تحت مُسمى خدمة "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.



5-عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية - بطلباتهم خلال المُهلة المعلن عنها فإن ذلك سيُعد عدولاً عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.



6- خصص صندوق الإسكان الاجتماعي أرقام لمزيد من التفاصيل أو طرح أى تساؤل أو استفسار، من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.