عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيف تحول مكان شقتك بالإسكان الاجتماعي في 7 خطوات؟

الإسكان الاجتماعى-
الإسكان الاجتماعى- أرشيفية

تستمر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية  فى قبول طلبات التحويل لحاجزى الإسكان الاجتماعى لمنخفضى الدخل، للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل".

الإسكان: إعفاء 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة على الوحدات

بالشراكة مع "الإسكان".. تسليم المرحلة الأولى من مشروع صن كابيتال سبتمبر 2021

ويتم قبول التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية حالياً، أو التي يوجد بها وحدات جار تنفيذها ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، ويتم تلقى طلبات التحويل لحاجزى الإسكان الاجتماعى حتى 30 يونيو الجارى.

 

ويمكن تقديم طلب تحويل على النحو التالي:

1- الدخول على الموقع الإلكترونى المخصص لخدمة العملاء https://cservices.shmff.gov.eg.

2- اختيار مركز خدمة المواطنين، والتسجيل داخل الموقع عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور.

3- اختيار قسم طلبات، بعد ذلك، ثم تحديد طلب تعديل حجز وحدة سكنية.

4- اختيار سبب التحويل من قائمة الخدمات.

5- تحميل نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية وكتابة البيانات المطلوبة بداخله، ثم الضغط على موافق بعد قراءة الإقرار.

6- اختيار المحافظة والمدينة المراد التحويل إليها، ثم رفع نموذج تعديل رغبة الوحدة السكنية بعد الانتهاء منه.

7- يمكن التأكد من تقديم طلب من خلال قائمة الطلبات.

 

وحددت وزارة الإسكان عدة شروط لقبول طلبات التحويل لحاجزى الإسكان الاجتماعى، منها :-

 

1- يتم التحويل للعملاء الحاجزين بالإعلانات التالية (الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/مراحل التشطيب – الزرقاء/تحت الإنشاء" - الإعلان التاسع - الإعلان الحادي عشر - الإعلان الثاني عشر - الإعلان الثالث عشر - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل".


2- يتم التحويل إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.


3-يشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز  أو سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه.


4-يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل (35 جنيها) تحت مُسمى خدمة "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" بواسطة صاحب الطلب (اسم العميل المُسدد لإيصال مقدم جدية الحجز سابقاً)، على أن يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه، ولا يُعتد بأي طلب سيتم بالمخالفة لتلك الشروط.


5-عدم تقدم الحاجزين - ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حالياً والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من (المدن/ المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية - بطلباتهم خلال المُهلة المعلن عنها فإن ذلك سيُعد عدولاً عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، ويلتزمون باسترداد مبلغ مُقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.


6- خصص صندوق الإسكان الاجتماعي أرقام لمزيد من التفاصيل أو طرح أى تساؤل أو استفسار، من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي  طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.

الأسكان وزارة الاسكان الإسكان الاجتماعي حاجزى الإسكان الاجتماعى

موضوعات متعلقة

الموعد النهائي لقبول طلبات التحويل لـ حاجزى الإسكان الاجتماعى.. تفاصيل وشروط

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تغادر إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي

بعد انتقادات النواب.. وزير البترول: ما تحقق فى قطاع الغاز الطبيعى ليس صدفة

قرار عاجل.. الدول العربية تدعو مجلس الأمن للاجتماع لبحث أزمة سد النهضة

البيع بالبيتكوين.. إيلون ماسك يسمح للعملات الرقمية بشراء منتجات تسلا بشرط

استعدادا لمواجهة الترجي.. بعثة الأهلي تصطحب شيفا خاصا في رحلة تونس

الهدف الحقيقي لبوتين وراء لقاء بايدن غدًا في جنيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

شكري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف القانون الدولي

محمد حسين يعقوب أمام الجنايات: لا أعلم شئ عن داعش.. وحسن البنا أسس الأخوان بحثا عن الحكم

ذلك ليس عبثا.. الجنايات توجه رسالة للشيخ محمد حسين يعقوب

10 محظورات هامة يجب تجنبها في امتحانات الثانوية العامة هذا العام .. تعرف عليها

نشرة أخبار العالم.. كارثة في دولة عربية.. وتحذير من الصحة العالمية من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

مايا مرسى تفتتح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

اﻟﻤﺰﻳﺪ