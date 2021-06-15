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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سعفان: صرف 4.9 مليون جنيه منحا اجتماعية لـ9893 عاملا غير منتظم بمطروح

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مطروح بتعيين 139  شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي الهمم والقدرات ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 235  طالب عمل.

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر مايو الماضي- أن المديرية قامت باستخراج 186 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، و في مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 232 منشأة ، وأسفر عن تحرير  22 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 28 شكوى عمالية .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 90 منشأة ، والقيام بـ 19 حملة تفتيشية ، وبحث شكوتان ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، وتحرير 26 محضراً سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد ندوتين   توعيتين . 

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً ، بصرف منحة عيد العمال لـ 9893 عاملاً بإجمالي 4 ملايين 946 ألفاً و 500 جنيه ،  للمسجلين بالمديرية ، وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء عن تلك الفئة .  

 

 

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