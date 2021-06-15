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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبر سار للأهلي قبل موقعة الترجي

صدى البلد

شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش قبل السفر إلى تونس؛ لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري إبطال إفريقيا.


وشارك أفشة في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

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لمواجهة الترجي.. تعرف على لاعبي وأفراد بعثة الأهلي في رحلة تونس


وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، إلى تونس عصر اليوم، على متن طائرة خاصة؛ استعدادا لمواجهة الترجي التي تقام يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الخطيب النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا الأهلى السوبر الإفريقي محمود الخطيب

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