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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تختتم المكون الثقافي استراتيجية مصر 2030

ختام اعداد القادة
ختام اعداد القادة الثقافيين

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات البرنامج التدريبي "المكون الثقافي استراتيجية مصر 2030" وذلك لتسعة وعشرين متدرباً من العاملين بديوان عام الهيئة والمنفذ بالمعهد القومي للتخطيط، بحضور الدكتورة أماني حلمي الريس نائب رئيس المعهد للتدريب والإستشارات وشئون المجتمع والدكتورة مُجِدِة إمام مدير مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي.

أشارت إمام إلي أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خطوة تحويلية متكاملة صنعت خصيصاً لأجل الناس، والازدهار، والسلام، تم اعتمادها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف القضاء على الفقر، ومكافحة عدم المساواة على مدى السنوات الخمسة عشر المقبلة، وإيماناً بكون الاستراتيجيات وثائق حية.

وقررت مصر تحديث أجندتها للتنمية المستدامة لمواكبة التغييرات التي طرأت لتصبح رؤية ملهمة تشرح كيفية استخدام المساهمة المصرية للأجندة الأممية، وأنها تركز على الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى معيشته في مختلف النواحي من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية، ليأتي ذلك جنبًا إلى جنب محققاً نمواً اقتصادياً مرتفعاً، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات .

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