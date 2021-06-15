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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يتابع جولته التفقدية للجان امتحانات الفصل الثاني

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

تابع اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جولته التفقدية لسير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى الحالى، وقام بزيارة كليات الزراعة والطفولة المبكرة والطب البيطرى والاقتصاد المنزلى.

التشديد على الإجراءات الاحترازية:

وتفقد رئيس جامعة المنوفية يرافقه الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجورى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجان الامتحانات ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحماية من فيروس كورونا وتطبيق الآليات المتفق عليها لضمان سلامة جميع القائمين على أعمال الامتحانات، وتوزيع الطلاب بالمدرجات على مسافات بينية وتواجد الأساتذة والمراقبين والأطباء وتخصيص غرف للعزل فى حالة تواجد اشتباه فى حالات مصابة.

 

كما استطلع رئيس جامعة المنوفية رأى الطلاب فى مستوى الأسئلة وتوزيعها على الوقت المخصص للامتحان، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

كان فى استقبال رئيس الجامعة عمداء الكليات الدكتور أيمن حافظ عميد الزراعة، الدكتور عمرو الكشكى عميد التربية للطفولة المبكرة، الدكتور أحمد الفيومى عميد الطب البيطرى، الدكتور شريف صبرى عميد الاقتصاد المنزلى.

رئيس جامعة المنوفية امتحانات الفصل الدراسي الثاني أخبار الجامعات جامعة المنوفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية

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