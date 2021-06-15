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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسى تفتتح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية

صدى البلد

افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة وذلك بحضور المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية والقاضية أمل عمار عضوة المجلس ومساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومجموعة من مديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية .
عبرت الدكتورة مايا مرسي عن خالص احترامها و تقديرها للمستشار عمر مروان وزير العدل لدعمه ومساندته الدائمة لقضايا المرأة ورعايته لحقوقها من خلال اصدار العديد من التشريعات والقوانين الصادرة لصالح المرأة كحق دستوري، ووجهت خالص الشكر والتقدير للمستشار عصام المنشاوي  رئيس هيئة النيابة الإدارية  لدعمه و تقديره للمرأة وايمانه بقدراتها  ، حيث أصدر خلال فتره توليه هذا المنصب الهام ، العديد من القرارات الهامة والمنصفة  التى تؤكد حرص الهيئة التى تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر على تعزيز تمكين المرأة ووصولها إلى مواقع القيادة ، ومن بين هذه القرارات الهامة تعيين ٢٨ سيدة  كمديرات لنيابات الهيئة بالمحافظات في سابقة هي الأولي من نوعها وتكليف عدد من عضوات النيابة الادارية لتمثيل الادعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة فضلاً عن اشادته في العديد من المناسبات بدور عضوات النيابة الإدارية اللائي يشكلن ما يقرب من نصف عدد أعضائها إجمالًا بنسبة ٤٨.٥% ، وهو ما تنفرد به النيابة الإدارية كهيئة قضائية مصرية عريقة ،وهذا يأتي تماشياً مع توجهات الدولة المصرية بدعم ومساندة المرأة المصرية وتمكينها من الوصول الى المناصب العليا.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها وفخرها بتواجدها وسط مديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية
  كأول لقاء يجمعها بهن كما قدمت خالص التهانى لوصولهن لهذا المنصب الهام الذى يؤكد ان المرأة المصرية قادرة على الوصول الى اعلى المناصب وقادرة على النجاح فيها واثبات ذاتها وبقوة ، متمنية لهن خالص النجاح والتوفيق فى مهامهن الجديدة، وان نشهد الفترة القادمة تعيين المزيد من السيدات فى المزيد من المناصب بجميع الهيئات القضائية، مؤكدة على أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى ظل وجود قيادة سياسية تهتم اهتماماً كبيراً بقضايا ووصولها لحقها الدستوري مشيرة إلى القرار التاريخى للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والخاص بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة  بعدَ 72 عامًا منَ النضالِ لتصلَ المرأةُ إلى مجلسِ الدولةِ والنيابةِ العامةِ ، لذا اتقدم بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الراعى الأول للمرأة المصرية وارادته السياسية المؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع.
اشاد المستشار عصام المنشاوي بإقامة التدريب التفاعلي لمديرات النيابة الإدارية بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة فى إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية والمجلس القومي للمرأة ، مؤكدا ان هذا اليوم يعد يوم تاريخي لهيئة النيابة الإدارية خاصة والمرأة المصرية بصفة عامة ،متمنيا زيادة عدد زميلات مديرات النيابة الادارية إعمالا للاستحقاق الدستوري وتحقيق مبدأ المساواة.
ونقلت المستشارة أمل عمار تحية وتقدير المستشار عمر مروان وزير العدل وتمنياته للزميلات مديرات النيابة بالنجاح والتوفيق ،
مؤكدة أن المرأة المصرية تثبت يوما بعد يوم نجاحا تلو الآخر فى مواقع صنع القرار والقيادة مما يشجع الأجيال الجديدة على استكمال حلمهن بشغل كافة المناصب التى كانت حكرا على الرجال لفترة من الزمن ، مشيرة الى انه لضرورة الحفاظ على استدامة تلك الانجازات والمكاسب والاستمرار فى بناء قدرات المرأة العاملة فى كافة المناصب القيادية بالجهات والهيئات القضائية تأتى مثل هذه الدورات ضمن أولويات وزارة العدل وتعد أهم اهدافها الاستراتيجية تحقيقا لتمكين المرأة.
هذا و يستمر التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة على مدار يومي ١٥ -١٦ يونيو ٢٠٢١ حيث تناولت المحاضرة الأولى عرض من الأستاذة شيماء نعيم المديرة العامة للادارة العامة للاستراتيجية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة (2015 – 2020) والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وتناولت المحاضرة الثانية نظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية عرضته الأستاذة ولاء سليم
باحثة قانونية خبيرة تخطيط استراتيجى وادارة مشروعات بالمجلس القومى للمراة ،كما تستعرض الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الإجتماع المهارات الشخصية قواعد ومهارات التواصل وإدارة الوقت والتخطيط ،وفى ختام اليوم التدريبي الأول إستعرض المستشار الدكتور محمد رامي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ومدير مركز التدريب القضائي لإعضاء هيئة النيابة الادارية مقومات دور المرأة كمديرة بهيئة النيابة الإدارية .

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مناهضة العنف ضد المرأة المجلس القومى للمرأة النيابة الإدارية النيابة وزير العدل الدكتورة مايا مرسى

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