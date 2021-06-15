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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إلقاء مليون زريعة سمك بنهر النيل بالمنيا .. صور

إلقاء زريعة سمك بنهر
إلقاء زريعة سمك بنهر النيل

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، إلقاء مليون زريعة سمك في نهر النيل بمدينة المنيا، بهدف تنمية النهر والمساهمة في إنتاج كميات أسماك بمواصفات إنتاجية عالية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والمهندس عبد العليم أمين مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية، والمهندس جلال فتحي مدير الثروة السمكية بالمنيا ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي).

 

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وقال المحافظ، إن المشروع سيسهم بشكل كبير في تحقيق وفرة اقتصادية من خلال تعزيز إنتاج الثروة السمكية، لإحداث طفرة في زيادة الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وتغطية العجز في البروتين الحيواني للمواطن وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخلق فرص عمل للصيادين ، حيث استمع المحافظ لعدد من الصيادين ، مؤكدا اهتمام الدولة بتنمية الثروة السمكية والعمل على زيادتها.

أوضح الدكتور صلاح الدين مصيلحى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية، أنه سيتم إلقاء مليون من زريعة السمك بمدينة المنيا ، و2 مليون آخري في مركز أبوقرقاص والبحر اليوسفى، من أنواع البلطجي ، المنتجة بالمفرخ السمكي الصناعي بقرية المطاهرة الشرقية ، وذلك بناء على خطة تم اعتمادها من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالمنيا.

وأضاف أن الغرض من إلقاء زريعة السمك في النيل هو المقاومة البيولوجية للمياه وتنمية نهر النيل بإنتاج أسماك بمواصفات معينه، وقد تم عمل دراسات مستفيضة عليها، لضمان سلامتها من الناحية الصحية وتحقيقها لحجم مناسب خلال فترة محددة.

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محافظ المنيا الثروة السمكية بروتين انتاج الصيادين أسماك البرنامج الرئاسي فرص عمل النيل

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