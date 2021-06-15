الشرقية الأولى| التموين: المنيا ثاني أكبر المحافظات في توريد القمح

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا أن موسم القمح هذا العام شهد زيادة في معدلات الإنتاج والتوريد حيث بلغت الكميات الموردة حتي الآن 368 الف طن مقابل 300 الف طن بزيادة قدرها 68 الف طن عن العام الماضي، مشيرا إلي أن الطفرة الإنتاجية تعود إلي زيادة المساحات المنزرعة حيث بلغت 300 الف فدان ، كما أن محافظة المنيا تعد ثاني أكبر محافظات الجمهورية بعد الشرقية في كميات القمح الموردة .

وكشف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال جولة تفقدية أجراها اليوم على الأسواق في المنيا بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن مديرية التموين لديها خطة لزيادة عدد الصوامع الحقلية الحديثة لتخزين السلع الاستراتيجية ، قائلا حيث أننا نمتلك 6 صوامع جديدة طاقة الواحدة منها 60 الف طن و مقسمة الي 12 خلية.

وقال يوسف أن محافظة المنيا بها 288 مشروع جمعيتي وذلك للثلاث مراحل سابقة وسيتم خلال الفترة المقبلة البدء في معاينات المرحلة الرابعة فور الانتهاء من جميع طلبات المرحلة الثالثة حيث أنه لم يتم الانتهاء من مراجعة كافة طلبات المرحلة الثالثة.