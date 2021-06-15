يوم ثقافى فنى بأبوقرقاص بالمنيا

فى إطار مشاركات الهيئة العامة لقصور الثقافة مع الجمعيات الأهلية بفرع ثقافة المنيا، نظم قصر ثقافة أبو قرقاص يوم ثقافى فنى بالتعاون مع جمعية الصعيد أبو قرقاص البلد، تضمن العديد من الفقرات الفنية المتنوعة، حيث قدمت فقرة فى الغناء المنفرد منها أبو زعيزه، مصر يا امه يا بهيه، تلى

ذلك عرض عن خطورة الإنترنت وكيفية الاستفادة منه بطريقة صحيحة، بجانب افتتاح معرض فنى ضم العديد من الأعمال والأشغال الفنية المختلفة منها بالفوم الملون والصلصال والاشغال اليدوية، ونتاج لورش تدوير خامات البيئة، وفقرات متنوعه للموهبتين يوستينا أمير، يوستينا مدحت، واختتمت بفقرة تكريم الأب كيرلس كاهن كنيسه مارجرجس، أشرف صالح رئيس جمعيه الصعيد والمشاركات ومديرة القصر بتقديم شهادات تقدير للمتميزين، ونظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية لتعليم الرواد الرسم مع الفنان إيهاب نادى، كما قدم قصر ثقافة المنيا عرض لفيلم سينما الأطفال بعنوان تيتا حكاية.