توقيع عقد تطوير وإدارة عروض الصوت والضوء بالأهرامات بتكلفة 200 مليون جنيه

تنفذه شركة أوراسكوم للاستثمار

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات، وذلك بين كلٍ من شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية - إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام - وشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور زاهي حواس عالم المصريات الكبير وزير الآثار الأسبق.

كما حضر التوقيع المهندس نجيب ساويرس العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وقد وقع العقد كلا من محمد عبد العزيز العضو المنتدب لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، وهشام جاد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات ورئيس قطاعات التطوير والهندسة بشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة.

وفي كلمته، أكد الوزير على أن هذا التوقيع يأتي في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير وإصلاح الشركات التابعة لها، وتحسين إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة لها، والشراكة مع القطاع الخاص، وفي إطار الحرص على تحسين الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات من المصريين والسائحين الأجانب، وتطوير عروض الصوت والضوء باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على المحتوى التاريخي للعروض، بما يسهم في الترويج السياحي للمنطقة.

وأضاف أن مشروع تطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض يتكامل أيضا مع الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطوير والارتقاء بالأماكن السياحية خاصة منطقة الأهرامات.. هذا المعلم التاريخي الهام لإظهاره بالشكل اللائق كونه أحد المواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وأحد أهم عجائب الدنيا السبع.

وأوضح الوزير أن شركة مصر للصوت والضوء كانت قد طرحت مزايدة عالمية بشأن عملية تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء بالأهرامات في سبتمبر 2020، حيث تقدمت 4 شركات بعروض، وقد وافقت الشركة على العرض الفني والمالي المقدم من شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بتكلفة تطوير تقدر بمبلغ 200 مليون جنيه يتم ضخها بالمشروع خلال 16 شهرا من تاريخ استلام الموقع، على أن تكون مدة العقد 15 سنة تحصل بموجبه شركة مصر للصوت والضوء على نسبة 17% من إيرادات المشروع وبحد أدنى 36 مليون جنيه بزيادة 7% بصورة تراكمية سنوياً.

ومن جانبه، صرح المهندس نجيب ساويرس العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة: " لنا الفخر في التوقيع علي هذا العقد مع وزارة قطاع الأعمال وتنفيذ هذا المشروع القومي لتطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات التي تعد أهم منطقة جذب سياحي في مصر والعالم. إن هدفنا هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل لتحويلها إلي منطقة ترفيهية عالمية لجذب الزوار لزيارتها أكثر من مرة، كما نعمل علي تطوير المنطقة المحيطة لتكون خير واجهة لمصر".

جدير بالذكر أن شركة أوراسكوم بيراميدز إحدى شركات أوراسكوم للاستثمار قد بدأت بالفعل في تنفيذ خطة التطوير الشاملة لمنطقة الزيارة في هضبة الأهرامات وذلك بناءً على العقد الموقع بينها وبين المجلس الأعلى للآثار والذي يشمل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزائرين، وعليه فإن إسناد مشروع تطوير والمشاركة بالإدارة لعروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض إلى الشركة سيمكنها من وضع خطة شاملة لتطوير مناطق الزيارة بهضبة الأهرامات بما فيها عروض الصوت والضوء.