خطاب مهم من شيخ الأزهر لـ رئيس مجلس الشئون الإسلامية الإيفواري

التقى السفير د.وائل بدوي، سفير مصر في أبيدجان، بفضيلة الشيخ عُثمان دياكيتي رئيس المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشئون الإسلامية، حيث سلمه خطاب التهنئة الموجه إليه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

ومن جانبه، عبّر فضيلة الشيخ دياكيتي عن امتنانه لهذه اللفتة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وأشاد باهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التعاون مع كوت ديفوار في مختلف المجالات، ومن بينها القطاع الديني لما له من أهمية وتداعيات على الأمن والاستقرار. كما أشاد بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف باعتباره مرجع الإسلام الوسطي والمعتدل في العالم، مؤكداً حرص بلاده على الاستفادة مما يقدمه الأزهر من أوجه تعاون ودعم لأبناء كوت ديفوار، خاصة من خلال تخصيص المنح الدراسية، وعلى دعوات المشاركة في العديد من المؤتمرات.

وأكد السفير د. وائل بدوي ترحيب مصر بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأئمة والمساجد والشئون الإسلامية باعتباره الهيئة الرسمية المسئولة عن الشئون الإسلامية في كوت ديفوار لبحث سُبل تعميق التعاون مع الأزهر الشريف، بما يدّعم نشر الفكر المعتدل والمستنير في مواجهة التيارات المتطرفة.