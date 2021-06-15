عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من خلال تأشيرة شنجن الأوروبية

إسبانيا ترفع ورقة ضم سبتة ومليلية إليها بالكامل

أزمة مستمرة بين البلدين
أزمة مستمرة بين البلدين

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا، اليوم الثلاثاء، إن حكومتها تدرس ضم جيبي سبتة ومليلية في شمال إفريقيا بشكل كامل إلى منطقة شنجن الأوروبية.

وذكرت وسائل إعلام متفرقة، إنه بإمكان المغاربة من البلدات المحيطة بالجيبين دخولهما حاليا دون تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر جوا أو بحرا إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنجن المعفية من التأشيرات في أوروبا.


من جانبه، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، إن الأزمة الحالية مع إسبانيا "أزمة ثنائية لا دخل للاتحاد الأوروبي فيها".

المغرب ينسحب من اتفاقية دولية لتصدير الغاز لـ أسبانيا

المغرب: محاولة إسبانيا إضفاء الطابع الأوروبي على أزمتنا معها لا تجدي نفعًا

وجاء تعليق بوريطة ردا على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار بشأن "انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة في سبتة".

أضاف أن إقحام البرلمان الأوروبي في الأزمة مع إسبانيا يعتبر محاولة غير مجدية ولا تساعد في حل جذور الخلاف مع إسبانيا، مشددا على أن "المغرب راض على شراكته مع الاتحاد الأوروبي في كل المجالات".

والخميس، صوت البرلمان الأوروبي على قرار يرفض ما اعتبره "استخدام المغرب ملف القاصرين في أزمة الهجرة لمدينة سبتة"، بموافقة 397 نائبا.

وتشهد العلاقة بين الرباط ومدريد أزمة على خلفية استضافة إسبانيا لإبراهيم غالي، زعيم جبهة "البوليساريو"، من أجل العلاج من فيروس كورونا بين 21 أبريل الماضي وأول يونيو الجاري، إضافة إلى تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 مايو الماضي، من المغرب إلى مدينة سبتة .

 

ويعد جيبي سبتة ومليلية، خاضعين للإدارة الأسبانية داخل أراضي المغرب.


وبعد استقلال المغرب عن أسبانيا وفرنسا عام 1956 احتفظت أسبانيا بسبتة، التي أصبحت إقليما يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1995.

وكانت القوات الأسبانية في مليلية أول من تمرد على الحكومة اليسارية في مدريد، أثناء الحرب الأهلية الأسبانية التي اندلعت عام 1936، واستمرت حتى عام 1939.

وظلت مليلية جزءا من إقليم ملقة الأسباني حتى 14 مارس عام 1995، عندما أصبحت إقليما يتمتع بالحكم الذاتي.

وكان المسلمون في المدينتين قد ثاروا عام 1985 احتجاجا على "قانون الأجانب" الذي طالب كل الأجانب في أسبانيا بادراج أسمائهم لدى السلطات أو يتعرضون للطرد.


وتطالب الرباط، منذ استقلال المغرب عن فرنسا وأسبانيا، بمدينتي سبتة ومليلية وبعض الجزر الصغيرة قبالة الساحل الأفريقي، مثل الجزر الجعفرية (إشفارن بالأمازيغية أو شفاريناس بالأسبانية).

وأثارت زيارة ملك أسبانيا السابق خوان كارلوس لسبتة في نوفمبر عام 2007 غضب المغرب، ودفعته إلى تجديد مطالبته بالسيادة على المدينتين.

موضوعات متعلقة

إسرائيل تودع الكمامات.. قرار يسمح بخلعها إلا في هذه الأماكن

إيران تستفز أمريكا من جديد بتخصيب اليورانيوم

بوتين يرد على الغرب: الصين حليفة لنا

ارتفاع جديد في إصابات كورونا ببريطانيا رغم اللقاحات

أحمد نجاد: بايدن يسعى للسيطرة على العالم.. ونريد التعاون مع السعودية

تحذير سوداني جديد لـ إثيوبيا.. الملء الثاني للسد خطر جسيم ونحن أكبر المتضررين

بأمر من بوتين.. وصول أولى جرعات اللقاح الروسي لتركيا

رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة يشكر بايدن ويتوعد إيران

ترشيحاتنا

الرقابة المالية: افتتاح مجمع الثقافة المالية يونيو الجارى

محمد حسين يعقوب أمام المحكمة: خطبي اجتهادات مما قرأت.. وأكيد أثرت في ناس كتير

تعرف علي قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

السيسي يدعو أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة

بشرى لطلاب الثانوية العامة.. التحسين في طريقه لمجلس النواب من جديد

تقارير.. إقامة مباراة الترجي والأهلي بحضور جماهيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

وصول محمد حسين يعقوب إلى جنايات أمن الدولة لسماع أقواله في خلية داعش إمبابة

ذلك ليس عبثا.. الجنايات توجه رسالة للشيخ محمد حسين يعقوب

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

للموظفين.. زيادة وحافز أول يوليو وحالة واحدة للحرمان

التفاصيل الكاملة.. بعد قليل محمد حسين يعقوب أمام الجنايات بأمر ضبط وإحضار

على كرسي متحرك.. محمد حسين يعقوب يصل قاعة "جنايات طرة"

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا مرسى تفتتح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية

بالتورتة والكولا.. احتفال الشرطة بعيد ميلاد سجين يثير الغضب في البرازيل |فيديو

تمتلك مرسيدس وهيونداي.. ضبط أغنى متسولة في الأردن وصدمة بعد اكتشاف ثروتها

أفضل 6 نصائح للتخلص من الزيوت الزائدة من وجهك

فيديو

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ