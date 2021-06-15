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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يخطط لتعيين هادي عمرو قنصلا عاما للشؤون الفلسطينية بالقدس

بايدن يخطط لتعيين
بايدن يخطط لتعيين هادي عمرو قنصلا عاما للشؤون الفلسطينية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يخطط لتعيين مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، هادي عمرو، قنصلا أمريكيا للشؤون الفلسطينية في القنصلية الأمريكية بمدينة القدس.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن المصادر، تأكيدها أنه "سيتم تنصيب عمرو قنصلا أمريكيا في القنصلية الأمريكية بمدينة القدس".

من جانبها، لم تعقب الحكومة الإسرائيلية الجديدة على الخبر، فيما لم تؤكد أو تنفي وزارة الخارجية الأمريكية الأمر.

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وعمل عمرو محللا سياسيا وخبيرا اقتصاديا في فترة إدارة الرئيسين الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، فيما عمل في البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومعهد بروكينغز، وفق ما ذكرت قناة "I24 NEWS" الإسرائيلية.

ويعتبر عمرو شخصية عملية يركز على القضايا الإنسانية، وهو من الشخصيات الرئيسة التي تقف خلف سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إسرائيل والفلسطينيين.

وكانت الإدارة الأمريكية، أرسلت عمرو الشهر الماضي، للعمل على تسهيل التوصل إلى التهدئة خلال التصعيد الأخير بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بغزة.

بايدن القدس فلسطين قنصل عام الشؤون الفلسطينية

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